Por Hugo Laveen

Ahuatukee, AZ.— Una celebración con helados, rifas, música y muchas sorpresas, serán el atractivo durante una recaudación de fondos que está siendo organizada por una adolescente de la comunidad de Ahwatukee, en el sur de Phoenix, cuyos fondos serán destinados a los niños en hogares adoptivos.

Con sólo 15 años de edad, Kiki Owens ya está demostrando de lo que es capaz: lleva un par de meses trabajando en la organización de la recaudación de fondos que beneficiarán a la Foster Children Foundation en Arizona.

La recaudación tendrá lugar el sábado 8 de abril de dos a cinco de la tarde en el Desert Garden Montessori ubicado en el 5130 al Este de Warner Road, en Ahwatukee.

Ella es alumna del segundo grado de High School de la Seton Catholic Preparatory, y por sus propios medios se ha dado a la tarea de organizar el evento, ya que es apasionada admiradora de la fundación que desde 1984 se da a la terea de recolectar fondos para ayudar a los niños en hogares adoptivos a cubrir necesidades que los niños en hogares común regularmente no sufren.

Ellos, efectivamente son ayudados por el Estado, pero el gobierno solo cubre sus necesidades esenciales. La fundación los apoya con elementos que hacen más agradables sus vidas, como juguetes, artículos deportivos, y muchas veces contribuye a su educación.

Durante los 33 años de servicio, la fundación ha recaudado $7 millones de dólares para tratar de hacer más agradable la vida de más de 30 mil niños que se encuentran en este sistema.

“Yo pienso que todos los niños deben tener oportunidad de tener una infacia feliz”, dijo Kiki, quien fue adoptada en Corea del Sur a la edad de un año, y se siente bendecida por la infancia que ha tenido con sus padres, Caroline y Robert Owens.

Ella ha convencido a las cremerías Cold Stone Creamery y Shamrock Farms para que donen el helado, aseguró la participación de la banda estudiantil de Desert Garden Montessori, e incluso motivó a un quiropráctico para que ofrezca masajes durante el evento.

Dijo que Rick Miller, dueño de Cold Stone Creamery en The Shoppes en Casa Paloma, 7131 W. Ray Road, Chandler, “ha apoyado mucho este evento”, donando cientos de tazas de cuatro sabores diferentes. “Este evento no habría sido posible sin Cold Stone Creamery en The Shoppes”, agregó.

Shamrock Farms también partcipó donando nueve galones de helado.

Ella ha preparado 18 canastas para los premios que serán so90rteados entre los asistentes, con un valor aproximado a los 160 dólares cada uno.

Durante el evento también se llevará a cabo una búsqueda de huevos de pascua que contarán con tarjetas de regalo donadas por diversas empresas.

La entrada al social es de $ 5 y se pagará en la puerta.