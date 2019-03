Activistas de LUCHA hicieron sentir su repulsa a iniciativa que busca reducir el salario a menores trabajadores en Arizona

Por Leonardo Reichel Urroz

Phoenix, AZ.- Frente al capitolio de Arizona se reunieron decenas de jóvenes convocados por la organización Viviendo Unidos para el Cambio en Arizona (LUCHA por sus siglas en inglés) y de la Coalición de Familias Trabajadoras y Saludables de Arizona; para rechazar la iniciativa HB 2523 que de ser aprobada bajaría el salario de los estudiantes de 16 a 22 años a $7.25 la hora.

Stephanie Maldonado, vocero de LUCHA dijo que “el salario actual es de $11.50 la hora, por decisión de los votantes, pero que los republicanos impulsados por grupos patronales, año con año han estado golpeando el derecho a un ingreso justo para los jóvenes y las familias”.

Maldonado indicó que la iniciativa de ley no solo no respeta la decisión de los votantes, sino que de ser aprobada afectaría a la comunidad en general, ya que tendría un efecto dominó, pues muchos trabajadores en edad adulta o mayor podrían ser reemplazados por los empleadores, con jóvenes a quienes tendrían que pagar menos. “Toda la comunidad trabajadora se vería afectada, no solo los jóvenes”.

Por lo pronto los legisladores de la Casa de Representantes la aprobaron hace dos semanas y este jueves la conocerá el Senado estatal, y en caso de ser aprobada, pasaría al escritorio del gobernador para su promulgación.

“Este jueves, a las 10:00 de la mañana vamos a estar en el Senado dando el testimonio de las personas que serían impactadas negativamente si la iniciativa se convierte en ley”, dijo Maldonado. “Invitamos a la comunidad para que asista y rechacen la propuesta que afectaría a todas las familias. Pueden contactarnos visitando nuestra página web www.luchaz.org”.

La activista dijo sin embargo, que será una pelea difícil, ya que los republicanos que actualmente simpatizan con la propuesta, conforman una mayoría de 17 contra 14. “Ahorita contamos con la promesa de dos de ellos de votar en contra, pero nos faltaría uno, además de que habría que ver si en verdad van a cumplir lo prometido”, añadió.

Por otra parte se entrevistó a la joven Blanca Collazo, quien se cuenta entre quienes serían afectados. “Esta ley no es la mejor decisión para ayudar a la gente, ya que va a impactar a toda la comunidad trabajadora”, dijo.

Collazo argumentó que la HB 2523 dañaría a muchas familias, no solo a los estudiantes, “quienes apenas pueden sobrevivir con lo que ganan ahorita, y no se como podrían hacerlo con $7.25 la hora”.

“Los legisladores en lugar de tratar de ayudar a las comunidades las están dañando, por eso debemos unirnos para defender nuestros derechos”, finalizó.