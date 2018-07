Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.¬ Un hombre que acababa de ser dado de alta de un hospital de Mesa supuestamente robó una ambulancia porque pensó que era demasiado calor para caminar a casa, según la policía.

El martes 24 de julio, a las 11:30 a.m., la policía respondió a una llamada sobre una ambulancia robada en el Hospital Banner Desert. La policía dice que Todd (Tanner) Shell, de 37 años, acaba de ser dado de alta del hospital por una situación relacionada con el calor.

Cuando los oficiales entrevistaron a Shell después de su arresto, él dijo que cuando salió del hospital “pensó que hacía demasiado calor para caminar a casa”. Caminó hacia el hospital cuando encontró la ambulancia mientras la tripulación estaba dejando a otro paciente.

La policía dice que Shell decidió llevar la ambulancia en ese momento “para no tener que caminar”. Más tarde admitió a la policía, “Hice una toma no autorizada del vehículo para conseguir un sándwich, y es una libertad personal para tomarlo”, también le dijo a la policía que era “ciertamente una decisión irracional”, según el informe policial.

Un GPS ayudó a los agentes a localizar la ambulancia que circula hacia el este por la US 60. Los oficiales de Mesa y los policías de DPS intentaron detener a Shell, pero dicen que continuó conduciendo a velocidades normales.

Poco tiempo después, Shell salió de la autopista y se detuvo cerca de Val Vista y la University. Shell le dijo a la policía que “quería comprar un sándwich, pero necesitaba ir a casa y obtener algo de dinero primero”. También dijo que tenía la intención de devolver la ambulancia después de conseguir su sándwich.

La ambulancia no fue dañada y volvió al servicio. Shell fue arrestado por un cargo de delito grave de uso ilegal de medios de transporte y un cargo por huida ilegal de la policía.