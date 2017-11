Nacional

Columbus, Ohio.— Ohio proporcionará una almohada en forma de cuña para ayudar a un interno condenado a muerte mientras es ejecutado esta semana.

El preso del corredor de la muerte Alva Campbell, que ha dicho que está demasiado enfermo para la inyección letal, se agitó levemente cuando los funcionarios intentaron colocarla en una posición de ejecución normal, según una revisión de un médico contratista del Departamento de Rehabilitación y Corrección.

El Dr. James McWeeney notó que no había hallazgos objetivos como un aumento en la frecuencia del pulso o la respiración para corroborar la ansiedad de Campbell. Sin embargo, recomendó que Campbell permanezca “acostado en posición semiinclinada” durante la ejecución.

El mismo examen no pudo encontrar las venas adecuadas para insertar una vía intravenosa en cualquiera de los brazos de Campbell.

Campbell, de 69 años, tiene un trastorno pulmonar obstructivo crónico severo como resultado de un hábito de fumar de dos paquetes al día durante varias décadas, dijo el médico.

Los abogados del preso dicen que usa un andador, depende de una bolsa de colostomía, requiere cuatro tratamientos de respiración al día y puede tener cáncer de pulmón. Han pedido a la Corte Suprema de los Estados Unidos que detenga la ejecución del miércoles, debido a su mala salud, una moción que se opone por parte del estado.

Los abogados han advertido que la muerte de Campbell podría convertirse en un “espectáculo” si los guardias no pueden encontrar venas adecuadas en los brazos del recluso enfermo.

A principios de este mes, Campbell perdió una oferta para ser ejecutado por el pelotón de fusilamiento luego de que un juez federal cuestionara si los legisladores promulgarían la ley necesaria para permitir el método.

La portavoz del departamento de prisiones, JoEllen Smith, dijo el lunes que la “condición médica y la historia de Campbell están siendo evaluadas y consideradas para identificar cualquier acomodo o contingencia necesaria para su ejecución”.

El fiscal del condado de Franklin Ron O’Brien llama a Campbell “el niño del póster para la pena de muerte”.

Los fiscales dicen que sus afirmaciones de salud son irónicas dado que fingió parálisis para escapar de la custodia del tribunal el día que mató a un adolescente durante un robo de auto.

Campbell fue puesto en libertad condicional en 1992 después de cumplir 20 años por matar a un hombre en un bar de Cleveland. El 2 de abril de 1997, Campbell estaba en una silla de ruedas cuando superó a un ayudante del sheriff del condado de Franklin en el camino a una audiencia judicial por varios cargos de robo a mano armada, según los registros.

Campbell tomó la pistola del oficial, cargó a Charles Dials de 18 años y condujo con él durante varias horas antes de dispararle dos veces en la cabeza mientras Dials se acuclillaba en el hueco de su propio camión, de acuerdo con los registros judiciales.

Campbell fue golpeado regularmente, abusado sexualmente y torturado cuando era niño, sus abogados han argumentado en los registros del tribunal y ante la Junta de Libertad Condicional de Ohio.

El gobernador republicano de Ohio, John Kasich, rechazó la misericordia de Campbell la semana pasada.