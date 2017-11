Estatal

Florence, AZ.— Los caballos están cambiando las vidas de los reclusos un día a la vez. Los presos en la Prisión Estatal de Arizona están entrenando mustangs salvajes reunidos por la Oficina de Administración de Tierras.

Algunos de los caballos son adoptados por la Patrulla Fronteriza. Antes de que salga el sol, los internos están trabajando duro. “Este es Bubba”. Lo nombré después de Bubba Gump por Forrest, Forrest Gump. Siempre está moviendo los labios “, dijo Anthony Garrison.

Garrison es uno de los reclusos escogidos para trabajar en el Programa de Presos de Caballos Salvajes de Arizona. “Son como los humanos, algunos son dóciles y algunos no quieren que les moleste”.

Garrison está cumpliendo 11 años por robo y cargos de drogas. A través del entrenamiento, él también aprendió lecciones de vida. “Te enseña las virtudes y la moral, cómo tratas a tu caballo es cómo debes tratar a otras personas y darte un capricho”.

Justin Balderrama está cumpliendo una condena de siete años por DUI agravado. Ha estado en el programa dos años y se lo considera uno de los mejores entrenadores. “Este es Pinky. Es yegua, un caballo femenino, tiene una nariz rosada, tiene algunas pecas en la cara.

“Pretty Boy: Es un caballo realmente guapo. Tiene una buena nariz para él y tiene buen pelo “. “Este es Sam Kelly, que es Machine Gun Kelly”.

En este momento, hay 34 caballos que los presos están entrenando. Otros 300 están esperando. Estos son mustangs salvajes que deambulan por tierras públicas en Arizona, Nevada, Oregon, Wyoming y California.

Se necesitan aproximadamente 4 meses para entrenar a estos caballos, pero algunos tardan más. La carrera de obstáculos dice mucho sobre el caballo y su entrenador. Son capaces de identificar el miedo extremo en los caballos. En ese caso, no son adoptables.

El curso también desarrolla confianza entre la persona que lo monta y el caballo y la confianza en el entrenador. Richard Kline está cumpliendo una sentencia de 12 años por robo de automóviles, robo y drogas. En este día se está despidiendo de Bear. Él y otro caballo están siendo adoptados por la Patrulla Fronteriza. “Bear fue difícil. “Se tomó un mes antes de que pudieras ir al corral con él, él te perseguía”.

“Es bueno verlos ir y realmente hacer algo. Pones tu tiempo y esfuerzo en ellos y van a salir y hacer algo productivo”.

“Cuando mis caballos son adoptados, estoy feliz porque para mí están encarcelados como yo”, dijo Balderama. Entonces, cuando sean liberados, irán a otro lugar mejor “. También les dice a sus caballos que están en libertad condicional … y si son adoptados, obtienen la libertad condicional. Si no lo hacen . . “Están atrapados conmigo”.

Randy Helm ejecuta el programa. Él es ex militar, policía y pastor. Su esperanza para los entrenadores de caballos cuando salen de prisión es “para que tengan algunas habilidades de ética laboral, algunas habilidades personales donde se conviertan en una parte productiva de la sociedad”. Y en realidad están beneficiando a la sociedad, en lugar de ser negativos “.

Desde que el programa comenzó en 2012, solo tres reclusos han regresado a prisión.