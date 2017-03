Por Hugo Laveen

El gobernador Doug Ducey y la Legislatura de Arizona han dado a las aerolíneas un gran recorte de impuestos, pero viene a expensas de la ciudad de Phoenix.

La legislación firmada el jueves por el gobernador republicano limitará la cantidad de combustible para aviones que Phoenix puede cobrar por cada gran compañía, lo que le cuesta a la ciudad alrededor de 2 millones de dólares al año y beneficiará a American Airlines y Southwest Airlines en particular.

American, Southwest y el grupo de aerolíneas nacionales Airlines for America propugnaron el proyecto de ley HB 2064. La Cámara de Comercio e Industria de Arizona también lo apoyó.

La legislación surgió el 8 de marzo como una enmienda a un proyecto de ley no relacionado en el Comité de Finanzas del Senado y rápidamente se dirigió al escritorio de Ducey.

Barry Aarons, el cabildero de Phoenix, intentó sin éxito convencer a los miembros del comité para que lo detuvieran, argumentando que perder el dinero hará más difícil asegurar que el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor esté bien mantenido.

El cabildero de la cámara Garrick Taylor declaró que tener el combustible del jet de la ciudad perjudica la posición competitiva del estado, anotando que las ciudades principales como Charlotte, Carolina del Norte, y Washington, DC, no imponen un impuesto similar.

“Las ciudades y estados de todo el país están en la batalla campal para atraer a las aerolíneas”, dijo Taylor. “Hagámosle frente, si usted tiene un perfil fuerte del aire, envía un mensaje que usted está abierto para el negocio”.

La nueva ley permite a Phoenix seguir imponiendo su impuesto, pero sólo en los primeros 10 millones de galones que cada transportista compra. El impuesto es minúsculo, apenas .007 centavos por galón, y trae cerca de $ 3 millones por año.

El estado gasta combustible a 3,05 centavos de dólar por galón, pero se ha limitado a los primeros 10 millones de galones que cada empresa compra desde 1995. En el año fiscal 2015-2016, el estado recaudó $ 4,3 millones.

La representante Michelle Ugenti-Rita patrocinó la enmienda, diciendo que hacer que Sky Harbor sea competitiva es una preocupación estatal. “Hay algunos estados que ni siquiera imponen este impuesto sobre el combustible para aviones”, dijo. “Pero si vamos a, cubrirlo los 10 millones de galones”.

El senador demócrata Steve Farley de Tucson preguntó cómo el recorte de impuestos no era sólo un trato amable para las líneas aéreas fuera del estado, una referencia velada a la estadounidense, que mantuvo su sede corporativa en Texas después de ser comprada por Tempe-based US Airways in 2013. Southwest también se basa en Texas.

“Me está costando mucho pensar en la idea de que no es sólo un regalo de impuestos corporativos de interés especial, y no me gustan mucho”, dijo.

Farley se preguntó si las compañías aéreas reducirán sus vuelos a Sky Harbor si el impuesto no es recortado, diciendo que la Final Four del baloncesto universitario se celebra en Glendale y la atracción general del estado hace que sea poco probable.

“¿Crees que las aerolíneas se negarían a prestarnos servicio si no consiguen unos cientos de miles de dólares de la parte superior que de otra manera se van a reinvertir en el aeropuerto para que sea un lugar mejor para aterrizar?” -preguntó Farley a Taylor.

Taylor dijo que las aerolíneas toman decisiones sobre dónde basar sus vuelos basándose en los costos, y no puede evitar tener un impuesto más alto en Phoenix.

El impuesto se aplica al fondo general, pero Phoenix planea trasladarlo a los usos del aeropuerto al final del año debido a un cambio en la política federal sobre tales impuestos. De acuerdo a la propuesta que Ducey firmó, eso es requerido.

A pesar de la oposición de Farley, se unió en un voto unánime del Senado para la legislación miércoles después de Phoenix dejó caer su oposición formal. La Cámara dio la aprobación final en una votación de 36-20 el día siguiente.

Los funcionarios de Phoenix no pudieron decir por qué dejaron caer su oposición. El portavoz de Ducey, Daniel Scarpinato, dijo que el impuesto estaba poniendo en desventaja al principal aeropuerto estatal.

“Esto mejora nuestra competitividad con otras grandes ciudades”, dijo Scarpinato de la nueva ley.