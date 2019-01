Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- Los miembros de la familia están de luto por la pérdida de su ser querido que fue golpeado por dos autos el martes en la calle cerca de Seventh Street y Glendale.

La víctima era el conocido abogado del valle John Bouma.

Bouma fue socio de Snell & Wilmer en Phoenix, y fue el ex presidente de la Barra Estatal de Arizona. También fue el ex abogado de Jan Brewer.

“Tenían una relación realmente divertida porque podían bromear con unos y otros”, dijo la hija de Bouma, Jennifer.

Su familia lo recuerda como un hombre de carácter que amaba a su esposa, Bonnie.

“Lo conocemos como un padre con una gran moral y principios y el amor que tenía por mi madre, y en agosto hubieran pasado 60 años”, dijo Jennifer.

La policía dijo que Bouma estaba en la carretera cuando fue atropellado por un camión el martes.

Los oficiales dijeron que el impacto empujó a Bouma al tráfico, donde fue golpeado nuevamente, siendo arrastrado por un Jeep.

La esposa de Bouma llegó a la escena donde los oficiales le dieron la noticia.

“¿Qué le pasó? Todos tenemos teorías”, dijo Bonnie. “Tal vez podría haber dejado caer su billetera. Tal vez estaba en diagonal y no vio venir el auto”.

La policía dijo que la conducción distraída, el deterioro y la velocidad no eran factores para el conductor.

La familia de Bouma dijo que pudo haber tenido un accidente menor antes de que todo esto sucediera, y esa puede ser la razón por la que estaba en el camino.

“Creo que el accidente fue la razón por la que cruzaba la calle Séptima para hablar con el tipo”, dijo Bonnie.

“Era un hombre increíble, y estoy triste, porque no solo era mi padre, sino que también era mi mejor amigo”, dijo Jennifer.