Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. El movimiento Red for Ed de Arizona ha entrado oficialmente en una nueva fase como una iniciativa de recaudación de fondos en la votación de las elecciones generales de noviembre. El grupo de base, que atrajo a decenas de miles de educadores que protestaban al capitolio estatal y cerró cientos de escuelas durante seis días en abril, recaudó 270,000 firmas para obtener una propuesta para aumentar los fondos de educación en la boleta electoral de noviembre.

La iniciativa, conocida como “Invierta en Ed”, espera agregar $690 millones al presupuesto educativo del estado al aumentar los impuestos a los residentes más ricos de Arizona.

Los educadores de Invest In Ed descargaron un camión lleno de cajas llenas de peticiones firmadas fuera del edificio del Capitolio el jueves. Las peticiones se entregaron a la oficina de la secretaría del estado, que contará y verificará las firmas recogidas. Se requiere un mínimo de 150,000 firmas certificadas para que una iniciativa se incluya en la boleta.

Joe Thomas, presidente de la Asociación de Educación de Arizona, dice que el dinero recaudado irá directamente a las aulas, con el 60 por ciento del nuevo dinero financiando los salarios de los maestros y el restante 40 por ciento para apoyar al personal y los programas escolares, como el kínder de todo el día.

La propuesta pedirá a los votantes que decidan duplicar las tasas de impuestos sobre la renta de las personas que ganan $ 250,000 por año como solteros o $ 500,000 por año como pareja casada.

Thomas dice que usa a los arizonenses más ricos ya que la fuente de financiación fue recomendada después de la investigación y las encuestas.

“Lo que los votantes nos dijeron a través de años de investigación, encuestas en línea, encuestas, llamadas telefónicas directas, conversaciones uno a uno, uno a tres, es que el dinero debe ir lo más cerca posible del aula, y los ingresos El flujo que probó el más alto fue el flujo de ingresos que adoptamos, que es un impuesto a la renta “, dijo Thomas.

Los partidarios dicen que Invest in Ed es una fuente dedicada de financiación que generaría $ 690 millones para la escuela de Arizona, a diferencia de un presupuesto propuesto por el gobernador Doug Ducey.

El plan del gobernador asignó dinero para que los maestros de Arizona reciban un aumento salarial promedio del 20 por ciento para el año 2020, pero no a través de una fuente de financiación específica. La Legislatura estatal también publicó su propia propuesta de presupuesto, similar al plan del gobernador, pero fue ampliamente rechazada por los educadores que protestaban.