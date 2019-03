Las carreras inician desde el viernes 8 hasta el domingo 10, en el ISM Raceway de Avondale

Con una pista recientemente modernizada tendran lugar las primeras competencias de primavera de NASCAR en el ISM Raceway de Avondale, Arizona, los proximos viernes 8, sabado 9 y domingo 10 de marzo, al iniciar la TicketGuardian 500 de Monster Energy, con los equipos más grandes de este deporte.

“Estamos emocionados de recibir a los fanáticos del automovilismo este fin de semana para el TicketGuardian 500”, dijo Julie Giese, presidenta del ISM Raceway. “Nuestro campo de juego es la experiencia más envolvente para los fanáticos en NASCAR y estamos orgullosos de continuar creciendo con nuevas incorporaciones a las increíbles actividades que ya existen”.

Destacado por los nuevos garajes interactivos que permiten a los fanáticos acercarse a los pilotos y equipos de la serie NASCAR Cup de Monster Energy, la oportunidad de celebrar con los equipos ganadores en Gatorade Victory Lane y las apariciones de pilotos durante todo el fin de semana, el campo INfield ofrece un acceso incomparable para los fanáticos. Junto con el nuevo precio de acceso a Junior INfield, ISM Raceway está abriendo una Zona de Actividad Junior con juegos inflables, tablas para colorear gigantes, pintores de caras y otras actividades para niños.

A partir del sábado 9 de marzo, los fanáticos tendrán la oportunidad de recibir copias de NASCAR Heat 3 y competir cara a cara en el ISM Raceway virtual, mientras que sus carreras se muestran en el tablero de video Gatorade Victory Lane. El domingo, Gatorade Victory Lane será el anfitrión de la edición inaugural de 2019 eNASCAR Heat Pro League Draft, ya que la recién formada liga de esports contará con 14 equipos y 28 pilotos, cada uno de ellos propiedad y operado por equipos destacados de NASCAR. El borrador se transmitirá en ISM Vision Screens en todas las instalaciones, pero los fanáticos con acceso al INfield pueden ver el evento en vivo en Gatorade Victory Lane, ya que los conductores, propietarios y otros representantes del equipo estarán disponibles.

Los fanáticos también tendrán la oportunidad de ver a algunos de sus conductores favoritos el viernes y el sábado en el campo en la etapa de aparición del piloto detrás de Gatorade Victory Lane durante las sesiones moderadas de preguntas y respuestas.

Los horarios de aparicion de los pilotos incluyen a Brandon Jones el viernes 8 de marzo a las 12:30 pm, Alex Bowman el viernes 8 de marzo a las 2:00 pm, Kyle Larson el viernes 8 de marzo a las 2:15 pm, Cole Custer & Chase Briscoe el viernes 8 de marzo a las 2:30 pm y Aric Almirola el Viernes 8 de marzo a las 2:45 pm.

El sabado 9 de marzo Tyler Reddick a las 9:15 am, Noah Gragson y Justin Allgaier a las 9:25 am, Erik Jones y Alex Bowman a las 11:30 am.

Los fanáticos con acceso INfield también pueden disfrutar de la Fiesta Pre-Carrera de O’Reilly antes de la carrera NASCAR Xfinity Series del sábado y la TicketGuardian 500 de la Copa NASCAR de la Monster Energy del domingo. Durante la Fiesta Pre-Race, los fanáticos pueden caminar por la calle de boxes, firmar el inicio / Terminar la línea y ver ceremonias previas a la carrera.