Remembranza: El Padre José Hurtado, un activista incansable por la comunidad hispana

Por Leonardo Reichel

El 20 de noviembre de 1981, perdió la vida en trágico accidente automovilístico el padre José R. Hurtado, que desde 1971 y por los últimos 10 años había sido el pastor de la parroquia de Inmaculado Corazón de María, en Phoenix, Arizona e incansable defensor de la comunidad hispana.

El padre Hurtado era nativo del Valle del Sol, habiendo nacido en Gilbert, Arizona, el 20 de enero de 1933, siendo hijo de una matrimonio de inmigrantes mexicanos, el señor José M. Hurtado y la señora Petra Ramírez Sánchez, originarios de Los Altos de Jalisco, México.

“Recuerdo que cuando curse mis estudios primarios en Chandler todavía existía la segregación, que gracias a Dios ya ha dejado de existir” –había asentado el padre Hurtado, en una entrevista que le fue hecha por Alfredo Esquivel, para “EL Pueblo”, de Tucson, el 7 de noviembre de 1968, tiempo en que el sacerdote servía su ministerio en la catedral de San Agustín, en Tucson.

“De mis primeros años me ha quedado el grato recuerdo que siempre tuve que trabajar muy duro en el campo, ya pizcando zanahorias, algodón, etcétera. Gracias al empeño de mi padre crecimos tanto mis hermanos y yo (sic) en un ambiente constante de trabajo”; dijo entonces, recordando su vida en el campo, al lado de un padre trabajador agrícola.

Durante su adolescencia, a finales de la década de los 40s, y hasta el 28 de junio de 1969 en que fue erigida como tal, la diócesis de Phoenix no existía, y la comunidad católica del Valle dependía de la diócesis de Tucson. El promotor de vocaciones sacerdotales era el Joseph Peterson, quien visitaba las áreas rurales tratando de encontrar nuevas vocaciones, sobre todo entre miembros de la comunidad méxico-americana.

“Conocí la Padre Peterson en Chandler”, había narrado el padre Hurtado a Alfredo Esquivel. “era un hombre que iba a los campos, platicaba con la gente mexicana como si el mismo fuera parte de nosotros, nos llevaba el catecismo y, en fin, con sus sabios consejos empecé a comprender que para mí el camino estaba trazado en la hermosa lucha de servir a Dios”.

Después de sus estudios primarios en Chandler, el padre José Hurtado fue al Colegio Pontifical de Worthington, Ohio y de ahí al Seminario de San Juan y al seminario de la Asunción en San Antonio, Texas. Fue ordenado sacerdote por el obispo de la diócesis de Tucson Francis J. Green el 27 de mayo de 1961, en la iglesia de Santa María, de Chandler, Arizona.

El padre Hurtado se convirtió en un líder espiritual, pero sin limitarse a ello. Su vida estuvo llena de actividades en pro de la Colonia México-Americana, principalmente entre los niños. En el tiempo en que tuvo lugar la entrevista él era presidente del Centro Pio X, sobre el que hizo algunos comentarios.

“En este lugar llevamos a cabo un sin fin de actividades que mucha gente desconoce, tales como ayudar a los muchachos que por una u otra causa se han salido de estudiar, para que sigan preparándose y alcancen el diploma de High School. Tenemos clases de inglés para todas aquellas personas que deseen ir a estudiar, clases de costura, de cocina, de mecanografía, etcétera. Una de las clases meas importantes que tenemos, creo yo, es la de ayudar a nuestra niñez a que avancen en la lectura del idioma inglés (Remedial Reading). Por supuesto también contamos con kindergarten para nuestros pequeños, que tanta falta hace en este estado. Con excepción del kindergarten, todas las demás clases que se dan son gratis. Podemos hacer todo esto gracias a la desinteresada ayuda económica que muchas personas prestan para causa tan noble y tan necesaria y gracias a la cooperación que tenemos de muchos maestros que prestan sus servicios gratuitamente”, había dicho el padre Hurtado.

El padre Hurtado era entonces, también, director espiritual del C.Y.O., del Círculo Guadalupano, capellán de los Caballeros de Colón (4to grado), director para la Diócesis de Tucson de la división de los Estados Unidos para gente de habla hispana, (U.S. Catholic Conference for the Spanish-Speaking People), miembro del senado católico de esta misma jurisdicción, etcétera.

En aquella entrevista, Esquivel le pidió su opinión sobre la educación bilingüe, a lo que contestó:

“Es verdaderamente importante para todas las familias de ascendencia mexicana el inculcar a sus hijos el deseo de recoger todo lo bueno que la cultura mexicana nos ha legado y asimismo, cuando están en la escuela ellos podrán participar en la cultura anglosajona. De esta manera el individuo estará preparado doblemente, es decir, tendrá en sí dos grandes culturas y dos grandes idiomas. Alguien dijo que el hombre vale tanto como idiomas sabe y es magnífico que en esta parte del país contemos con gente que ayude a que los suyos contribuyan a hacer más grande esta nación”.

Las últimas palabras del padre Hurtado, contenidas en aquella entrevista fueron: “mientras hagamos cualquier clase de esfuerzo para que nuestra gente se eduque estaremos haciendo un gran bien para todos, pues mientras mayor estudio haya, mejor podremos vivir en armonía”…

El padre José R. Hurtado, durante su ministerio en Phoenix fue además de sacerdote incansable, un activista al servicio de la comunidad hispana, que entre sus acciones tuvo la de ser el fundador del Council of the Spanish Speaking, un grupo diseñado para proporcionar asistencia espiritual y material a los hispanos. En 1972, encabezó una campaña para retirar al entonces gobernador Jack Williams, en defensa de los trabajadores del campo y en apoyo a la lucha de César Chávez que había iniciado una huelga de hambre en Phoenix.

La tarde del 20 de noviembre de 1981, el padre Hurtado conducía de regreso a Phoenix después de una reunión religiosa en Prescott. En una furgoneta de la iglesia, con seis parroquianos del Inmaculado Corazón, viajaba rumbo al sur en la carretera estatal Arizona 69. Alrededor de las 2:30 p.m., cuando pasaba por Prescott Valley, un remolque que se dirigía en la dirección opuesta se separó de la camioneta que lo estaba jalando. El remolque, que estaba cargado con tubos de acero, se precipitó a través de la mediana y se estrelló de frente contra la camioneta conducida por el sacerdote.

El padre Hurtado y uno de sus pasajeros fueron asesinados al instante. Otros cinco fueron heridos. En la edición del 21 de noviembre de 1981 de Arizona Republic, el oficial de investigación Rusty Hammacher describió la colisión anormal como el peor accidente que había visto en 10 años como oficial de policía.

El 25 de noviembre de 1981, tras una misa de cuerpo presente oficiada por el entonces recién llegado obispo Thomas O’Brian, el Padre José R. Hurtado fue sepultado en el Panteón de San Francisco, al este de Phoenix.