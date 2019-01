El ayuntamiento de Phoenix aprobó la renovación de la Talking Stick Resort Arena a un costo de $230 millones

Por Leonardo Reichel

Phoenix, AZ.- Con una votación de 6-2, el concilio de la ciudad de Phoenix aprobó el miércoles el plan de renovación del Talking Stick Resort Arena, en la que se tienen prevista una inversión de $230 millones de dólares.

Los concejales Sal DiCiccio y Jim Waring fueron los únicos opositores a la remodelación.

El propietario de los Phoenix Suns, Robert Sarver, se mostró satisfecho con el resultado y espera comenzar el proyecto en el verano.

“El verdadero trabajo comienza ahora. Debemos asegurarnos de hacer el mejor uso de estos fondos y realmente hacer que funcione y hacer que este edificio sea lo mejor posible y que dure el mayor tiempo posible”, dijo Sarver.

Añadió que ninguna ciudad se arrepiente de invertir en deportes profesionales. “Creo que es un ganar-ganar”, dijo Sarver. “Nuestra organización trabaja para ser buenos socios comunitarios”.

Después de cinco reuniones públicas, el Concejo Municipal de Phoenix se reunió el miércoles para votar sobre renovaciones significativas en el Talking Stick Resort Arena.

La votación estaba originalmente programada para el 12 de diciembre, pero el Concejo Municipal decidió retrasar la votación ya que se esperaba que la mayoría de los miembros del consejo dijeran que no al acuerdo propuesto.

El acuerdo requiere $230 millones para renovaciones en la arena, la mayoría provenientes de la Ciudad mientras que la organización Phoenix Suns paga una parte.

La Ciudad pondría $150 millones, que dicen que tendrían un costo mínimo para los contribuyentes. Dicen que el dinero se generará a partir de los impuestos del turismo, que afectarán más a los visitantes. El resto del costo provendría de los Soles.

Algunos de los planes incluidos en la renovación serían un nuevo techo, un marcador y un muelle de comida en el vestíbulo principal. La semana pasada, la Ciudad publicó la lista completa de gastos que se cubrirían en el acuerdo propuesto.

Las renovaciones mantendrían al equipo jugando en el centro de Phoenix hasta al menos 2037.

Los Suns han estado pidiendo a la Ciudad una arena actualizada durante años, pero no han logrado que el Consejo considere públicamente un acuerdo hasta hace poco.

Después de que se retrasó la votación, se programaron cinco reuniones públicas.

El público expresó su disgusto por pagar por una nueva arena cuando el equipo no ha podido producir en la cancha en muchos años. Otros argumentaron que la arena está muy atrasada para una renovación.

La arena fue construida en 1992 y es la arena más antigua de la NBA sin tener ninguna renovación.

El estadio Talking Stick Resort Arena, de 27 años de edad, también es el hogar del Phoenix Mercury de la WNBA y el Arizona Rattlers de fútbol americano.