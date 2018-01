Removerán campamento para homeless en el Downtown

Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un campamento para personas sin hogar instalado cerca de Roosevelt y Third Street ha creado una gran cantidad de sentimientos encontrados hacia las personas que viven y trabajan en la zona.

La Ciudad dice que el campamento es ilegal y debe ser eliminado.

La ciudad lanzó una declaración diciendo: “Los vecinos trajeron las crecientes preocupaciones del campamento a la ciudad, incluido que el espacio puede ser un peligro para la salud pública debido a las condiciones insalubres por las personas que deciden dormir allí”.

La policía de Phoenix, junto con los funcionarios de la ciudad, sí ofrecieron ayuda a las personas sin hogar.

La oficina del alcalde Greg Stanton emitió un comunicado diciendo: “En las últimas semanas, los equipos de extensión han ofrecido a quienes están en el campamento apoyo y servicios al menos ocho veces, muchos han aceptado ayuda, otros han decidido no hacerlo”.

Es un problema cuando hablas con personas que trabajan y viven en la zona.

Gypsy Konecky trabaja cerca y dice que no ha habido muchos problemas, “no están lastimando a nadie. No están haciendo nada malo”.

La Ciudad planea instalar señales en el área para alertar a las personas sin hogar que no se permite acampar.