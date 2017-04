Por Hugo Laveen

Washington, DC.— El jefe del ejecutivo estadounidense retiró al jefe estratega Steve Bannon del Consejo Nacional de Seguridad, revirtiendo una decisión anterior y controvertida de dar acceso a Bannon a las reuniones de alto nivel.

Un nuevo memorando sobre la composición del consejo fue publicado el miércoles en el Registro Federal. El memorándum ya no enumera al jefe estratega como miembro del Comité de Directores, un grupo de altos funcionarios que se reúnen para discutir las urgentes prioridades de seguridad nacional.

Tom Bossert, el asistente del presidente para la seguridad nacional y el contraterrorismo, también fue degradado como parte de los cambios.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo el miércoles que Bannon fue colocado inicialmente en el Consejo de Seguridad Nacional después de la toma de posesión de Trump como una medida para asegurar la implementación de la visión del presidente, incluyendo esfuerzos para reducir y agilizar las operaciones en el NSC.

El primer asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, estuvo al frente del NSC en ese momento, pero el funcionario dijo que el papel de Bannon no tenía nada que ver con los problemas que enfrentaba Flynn, a quien se le pidió dimitir a principios de febrero por engañar al gobierno sobre su comunicación con los funcionarios rusos.

El reemplazo de Flynn, el teniente general HR McMaster, dio rienda suelta a la reorganización del NSC como él lo consideró conveniente. McMaster expresó inmediatamente el deseo de dirigir una organización menos jerárquica y ser más accesible a su personal, algo que generó frustración generalizada cuando Flynn estuvo a cargo, según tres funcionarios de la administración actuales y anteriores familiarizados con los cambios.

Como participante del Comité de Directores, Bannon habría tenido la autoridad de convocar un voto si la visión del presidente para el NSC no se estaba implementando. El comité, que incluye altos funcionarios de varias agencias gubernamentales, se reúne regularmente para abordar importantes asuntos de política.

El funcionario dijo que el retiro de Bannon del NSC no era un reflejo de ningún cambio en su posición como uno de los asesores más cercanos de Trump. Bannon mantendrá su habilitación de seguridad como es estándar para la mayoría de los altos funcionarios del ala oeste.

La Casa Blanca enfrenta acusaciones de que envió informes secretos de inteligencia a un congresista republicano que condujo una investigación sobre los posibles lazos de su campaña con funcionarios rusos, así como la interferencia de Moscú en las elecciones de 2016.