Por Hugo Laveen

Tallahassee, Florida. El alguacil del condado de Broward, Scott Israel, dijo que el agente que estaba de servicio en una escuela secundaria donde 17 personas fueron masacradas esperaron afuera del edificio durante unos cuatro minutos sin siquiera entrar.

Israel anunció durante una conferencia de prensa el jueves que el Diputado Scot Peter dimitió luego de ser suspendido sin pago.

Las grabaciones de vigilancia de la escuela secundaria de Florida, donde 17 personas fueron asesinadas a tiros y más de una docena más resultaron heridas, no se mostraron en vivo, como inicialmente pensaron los agentes que respondieron.

Según el jefe de policía de Coral Springs, Tony Pustizzi, las imágenes se habían rebobinado, y la policía lo observaba con un retraso de 20 minutos, lo que los llevó a creer que el hombre armado, Nikolas Cruz, todavía estaba en el edificio cuando se había ido.

“La demora nunca nos puso en una situación en la que la vida de ningún niño estuviera en peligro, la vida de cualquier maestro estaba en peligro”, dijo Pustizzi en una conferencia de prensa el jueves por la tarde.

Cuando los agentes llegaron a la escena del tiroteo, dijo, querían tener acceso a las imágenes de seguridad para saber qué sucedió y dónde podría estar el perpetrador.

Pero el miércoles pasado, la grabación fue rebobinada, dijo Pustizzi a los periodistas. En algún momento, hubo una falta de comunicación y los oficiales creyeron que estaban viendo imágenes en tiempo real.

“El problema fue más una falla de comunicaciones sobre quién estaba revisando la cinta, lo que les permitió a nuestros muchachos saber que había una demora de 20 minutos en lo que estaban revisando”, dijo Pustizzi.

Las imágenes rebobinadas no pusieron vidas en peligro, dijo Pustizzi, pero “causaron cierta confusión” cuando los oficiales ingresaron a la escuela.

“Al principio los muchachos están escuchando, ‘Oh, él está en el segundo piso'”, dijo Pustizzi en la conferencia de prensa. “Bueno, no es verdad. Porque tenemos personas en el segundo piso, y la gente dice: ‘No, él no está en el segundo piso'”.

El distrito escolar del condado de Broward dijo en un comunicado que las imágenes de su sistema de seguridad podrían revisarse en tiempo real o rebobinarse para ver los eventos que se registraron anteriormente.

“Durante la respuesta inmediata al evento, el sistema se estaba viendo en tiempo real y se estaba viendo el metraje grabado para seguir las acciones del tirador”, dijo el comunicado, agregando que el distrito ya no tenía acceso a las imágenes o el servidor en el que estaba almacenado porque las autoridades investigadoras lo tienen.

La demora llevó a la policía a prepararse para un tiroteo cuando el hombre armado desapareció hace mucho, dijo el capitán de la policía de Coral Springs, Brad McKeone.

Pero McKeone, uno de los oficiales que respondieron, dijo que la demora no impedía el acceso a las víctimas. “No tuvo ninguna demora. No nos ralentizó para llevarnos a nadie”, dijo McKeone.

La principal diferencia, dijo, fue que los oficiales pensaron que iban a enfrentar al pistolero. En realidad, el tirador ya había dejado Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland. “Esperaba estar en un tiroteo”, dijo McKeone.

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward no respondieron el jueves a la solicitud de comentarios de CNN sobre el sistema de vigilancia escolar. La Oficina del Sheriff del Condado de Broward, que lidera la investigación de disparos, tampoco ha explicado por qué el video estaba retransmitido.

Israel dijo que tomó la decisión después de revisar videovigilancia y entrevistar a testigos, incluido el propio diputado. El sheriff dice que Peterson respondió al edificio donde ocurrió el tiroteo, se colocó en una posición afuera de la puerta y nunca entró.