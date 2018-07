Por Hugo Laveen

El administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, renunció después de meses de controversias éticas, el jueves pasado el presidente Donald Trump tuiteó.

Acepté la renuncia de Scott Pruitt como Administrador de la Agencia de Protección Ambiental. Dentro de la Agencia Scott ha hecho un trabajo sobresaliente, y siempre estaré agradecido con él por esto. El Senado confirmó que el Diputado de la EPA, Andrew Wheeler, asumirá el lunes las funciones de Administrador en funciones de la EPA. No tengo dudas de que Andy continuará con nuestra gran agenda de la EPA. ¡Hemos logrado un progreso tremendo y el futuro de la EPA es muy brillante!

– Presidente Trump, Twitter

La renuncia de Pruitt se produce tras meses en los que el administrador de la EPA se ha visto envuelto en una controversia ética.

Trump dijo en Twitter que el vicepresidente confirmado recientemente por Pruitt, Andrew Wheeler, asumirá el lunes las funciones de administrador interino de la EPA.

“No tengo ninguna duda de que Andy continuará con nuestra gran y duradera agenda de la EPA. ¡Hemos logrado un progreso tremendo y el futuro de la EPA es muy brillante!” tuiteó Trump.

Un esceandalo de ética se apoderó de Pruitt durante meses, ya que los legisladores de ambos partidos, los grupos ecologistas y los vigilantes del gobierno plantearon preguntas sobre sus gastos, los arreglos de vivienda, el equipo de seguridad y las donaciones para los candidatos políticos.

En total, Pruitt abandonó la EPA después de haber enfrentado más de una docena de consultas o revisiones a sus prácticas en la agencia, incluido su viaje en avión de primera clase, una habitación que alquiló a un cabildero a $50 por noche y la instalación de una cabina insonorizada en su oficina.

Pero, al mismo tiempo, Pruitt fue uno de los implementadores más efectivos de la agenda del Presidente. Al entrar en la oficina como crítico de la EPA y escéptico del clima, Pruitt se movió agresivamente para reducir los movimientos de la era de Obama sobre el cambio climático, los estándares de contaminación de automóviles y otros contaminantes industriales.

Recientemente, el 8 de junio, Trump elogió a Pruitt, diciendo a los periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca que el administrador de la EPA estaba “haciendo un gran trabajo dentro de los muros de la EPA” y que “estamos estableciendo registros”.

“Afuera, está siendo atacado brutalmente por la prensa. No estoy diciendo que sea inocente, pero veremos qué sucede”, dijo Trump entonces, y no respondió a un reportero que le preguntó si Trump estaba “cansado” de Pruitt.

Pero a medida que el verano se desarrollaba, la cantidad de presión sobre Pruitt comenzó a acercarse a su punto de ruptura a medida que los ex miembros del personal se adelantaron para expresar sus preocupaciones y acusaciones sobre el jefe de la EPA. El ex asesor Kevin Chmielewski dijo a CNN que Pruitt y su personal tenían calendarios y calendarios “secretos” para ocultar contactos controvertidos con representantes de la industria y The Washington Post y The New York Times revelaron aspectos del testimonio que los asistentes de Pruitt dieron al Congreso sobre el administrador de la EPA, recados personales.