El senador demócrata Al Franken, de Minnesota, renunció tras las acusaciones de que tocó a las mujeres de manera inapropiada, anunció el jueves en el Senado. “Estoy anunciando que en las próximas semanas voy a renunciar como miembro del Senado de los Estados Unidos”, dijo Franken en un emotivo discurso en el que dijo que algunas de las alegaciones contra él no eran ciertas.

La presión por la renuncia de Franken comenzó después de que una mujer se adelantara el mes pasado para decirle que la había acosado con un beso no deseado antes de ser senador y que la había manoseado mientras dormía.

Esa acusación estableció semanas de deliberación abierta sobre el futuro político del comediante improbable convertido en cariño progresivo.

El mes pasado, Leeann Tweeden, presentadora matutina en la estación de radio AM KABC en Los Ángeles, publicó su historia en el sitio web de la estación, diciendo que Franken la besó a la fuerza y la tentó en 2006 durante una gira.

Franken se disculpó después de la publicación de su cuenta. “Lo primero que quiero hacer es disculparme: con Leeann, con todos los que formaron parte de esa gira, con todos los que trabajaron para mí, con todos los que represento y con todos los que cuentan conmigo para ser un aliado y un seguidor y campeón de las mujeres. Hay más que quiero decir, pero lo primero y más importante, y si es lo único que te importa escuchar, está bien, es: lo siento “, dijo Franken en el correo electrónico.

A medida que aumentaba la condena a raíz de la historia, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, solicitó una investigación del Comité de Ética del Senado sobre Franken, y Franken dijo reiteradamente que cooperaría con esa investigación.

Pero en los próximos días y semanas, más acusadores se han presentado.

Una mujer se denunció que Franken, como senador, la agarró de las nalgas mientras tomaba una foto en la Feria Estatal de Minnesota en 2010.

El Huffington Post publicó que dos mujeres más acusaron a Franken de tocarlas inapropiadamente en 2007 y 2008.

Franken pasó a hablar con los medios de comunicación en su estado natal de Minnesota, diciendo que estaba “avergonzado”, pero que esperaba recuperar la confianza de aquellos a quienes decepcionó.

Una veterana del ejército dijo más tarde que Franken también la buscó en una gira antes de ser senador. La mujer, Stephanie Kemplin, dijo que Franken tomó su pecho mientras estaba desplegada en el Medio Oriente durante la Guerra de Irak.

Poco después, la senadora demócrata por Nueva York Kirsten Gillibrand llamó a Franken a renunciar, y otros senadores demócratas publicaron declaraciones en rápida sucesión. En el lapso de unas pocas horas el miércoles por la tarde, docenas de senadores dijeron que Franken debería irse, incluido Schumer.