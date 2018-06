Renuncia funcionario Escolar de Boston, tras demanda por colaborar con ICE

Nacional

Boston, Massachusetts. El superintendente escolar de Boston, que anunció su dimisión después de que una demanda acusó a las Escuelas Públicas de Boston de compartir información que condujo a la deportación de un estudiante, negó la acusación el lunes y dijo que tal acto desafiaría la política del sistema escolar y su política personal.

La demanda fue presentada el jueves por el Comité de Abogados para los Derechos Civiles y la Justicia Económica, dijo el grupo sin fines de lucro en un comunicado de prensa, junto con “una coalición de grupos de derechos de los estudiantes”.

El superintendente Tommy Chang dijo en una carta el lunes que las Escuelas Públicas de Boston aún no habían recibido la demanda, pero que estaba tomando la táctica inusual de hablar por “cuán fuertemente nosotros, como organización, y yo personalmente, como educador e inmigrante , sentir sobre la protección de los niños inmigrantes “.

Los grupos están demandando para obtener registros para “entender hasta qué punto BPS comparte dicha información estudiantil” con el Boston Regional Intelligence Center, conocido como BRIC, que el grupo del abogado describió como “una red de agencias locales, estatales y federales de aplicación de la ley” , que incluye (Inmigración y Control de Aduanas) “. El grupo dijo en un comunicado de prensa, “BPS se niega a compartir información”.

“Los grupos defensores de los derechos de los estudiantes presentaron su solicitud inicial de registros públicos al conocer a un estudiante de East Boston High School que fue deportado, en parte, por el informe de un incidente escolar corriente que fue compartido por la Policía Escolar de Boston, con ICE a través del BRIC “, indica el comunicado de prensa del grupo de abogados.

El “incidente escolar” se refiere a dos estudiantes que intentaron comenzar una pelea, pero no tuvieron éxito.

Chang dijo en su carta del lunes: “Esa afirmación es falsa. BPS nunca daría información del estudiante a ICE, a menos que lo exija la ley”.

Las Escuelas Públicas de Boston, escribió, no solicitan ni mantienen registros sobre el estado migratorio de los estudiantes, e incluso si las autoridades presentaran una orden para los registros de los estudiantes, solo el equipo legal de la escuela podría solicitar que se cumpla.

Durante el incidente en cuestión, la policía local y estatal estaban investigando asesinatos relacionados con pandillas que ocurrieron hace más de dos años en East Boston, y BPS proporcionó a las autoridades informes de la policía escolar, dijo. “La información provista no contenía ninguna referencia a un estado migratorio individual”, escribió Chang.

No explicó el motivo de su abrupta partida. Previamente, ni Chang ni el alcalde Martin Walsh dieron una razón para su renuncia.

Y aunque la carta de dimisión de Chang y el distrito escolar no especificaron cuándo se hará efectiva la renuncia, la afiliada de la CNN WCVB informó que Chang dejará su puesto antes del comienzo del nuevo año escolar.

“Los inmigrantes fortalecen a esta nación”, escribió en su carta del lunes. “Al igual que muchas personas, estoy horrorizado por algunas de las acciones que nuestro gobierno federal está tomando, particularmente contra las familias de inmigrantes, acciones que creo que son fundamentalmente contradictorias a lo que representa este país. Hace mucho que he hablado de la necesidad de proteger estudiantes inmigrantes, y continuarán haciéndolo “.

Originario de Taiwán, Chang se mudó a los Estados Unidos a los 6 años de edad, según el sitio web del distrito escolar. Él dijo en su carta de despedida el viernes que los maestros de las escuelas públicas lo guiaron en su viaje educativo, incluido el aprendizaje del inglés.

“En este momento más que nunca, quiero que cada niño inmigrante sepa que ese es el país que Estados Unidos lucha por ser, debe ser y lo será”, dijo Chang.