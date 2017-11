Por Hugo Laveen

Marana, AZ. Una oficial de policía de Marana fue despedida luego de una investigación sobre manipulación informática y se presentaron cargos penales contra ella.

Otros dos oficiales, Daniel Nicholas y Kyla Sylvia, “renunciaron mientras estaban bajo investigación”, dijo el sargento. Chriswell Scott, Oficial de Información Pública del Departamento de Policía de Marana.

El miércoles, 1 de noviembre, el MPD informó que un cuarto oficial también estaba bajo investigación. Ese oficial fue identificado como Keith Storms el 24 de noviembre.

Según la acusación directa en el Tribunal Superior del Condado de Pima, la ex oficial Dionysius Cazares está enfrentando dos cargos graves de manipulación informática, obteniendo información confidencial.

La policía de Marana dio a conocer documentos relacionados con la investigación interna de los cuatro agentes el 24 de noviembre.

Según documentos policiales, Cazares manejó dos matrículas mientras estaba fuera de servicio. Los documentos dicen que Cazares usó las placas para descubrir con quién el agente Nicholas había estado tiempo antes durante la noche.

Cazares y Nicholas tenían una relación sexual anterior, según los documentos.

“Alrededor del día 17 de septiembre de 2017, Dionysius Cazares excedió la autorización de uso y cometió una manipulación informática al obtener a sabiendas información requerida por la ley para mantenerse confidencial o registros que no son de dominio público, al acceder a una computadora perteneciente a ACJIS “, dice la acusación.

La acusación formal fue presentada el martes 10 de octubre. El Departamento de Policía de Marana dijo que Cazares fue cancelada a partir del 27 de octubre.

El Sistema de Información de Justicia Criminal de ACJIS o Arizona es una red estatal que alberga varias bases de datos sobre personas y propiedades en el estado, según el sitio web del Departamento de Seguridad Pública.

El 17 de octubre, Cazares compareció ante el tribunal para una lectura de cargos. El oficial de 31 años, que no estaba bajo custodia, se declaró inocente.

Otros dos oficiales renunciaron, de acuerdo con el sargento Scott, porque están siendo investigados. Nicholas renunció el 19 de octubre.

Sylvia admitió haber tenido una relación sexual con Nicholas y Storms, según documentos de MPD.

Los documentos dicen que un ciudadano anónimo fue testigo de un oficial de sexo masculino y una mujer el 28 de julio, que posiblemente participó en actividades sexuales en el lago Marana, mientras que en el uniforme estaba aparentemente de servicio.

La investigación policial determinó más tarde que estos dos oficiales eran Sylvia y Storms.

Storm presentó su renuncia el 9 de noviembre. De acuerdo con unaviso de Acción Disciplinaria Prevista del Departamento de Policía de Marana, Storm habría sido dada de baja si no hubiera renunciado.

El sargento Scott dijo que Cazares es la única oficial que enfrenta cargos criminales en este momento. El jefe de la policía de Marana, Terry Rozema, no estaba disponible para hablar sobre el tema.

Pero el sargento Scott dijo que el Jefe Rozema no tiene la libertad de discutir la investigación abierta, especialmente cuando el Oficial Cazares es elegible para apelar. La ley estatal prohíbe que el departamento haga comentarios durante el proceso de apelación. Tiene 10 días hábiles para presentar una apelación, y la fecha límite es el 9 de noviembre, dijo Scott.

Scott dijo que la policía de Marana no pudo divulgar ninguna información adicional durante la investigación interna en curso por parte de su departamento. La investigación criminal estaba “siendo llevada a cabo internamente”, dijo el sargento Scott.

Según los registros del departamento, Cazares fue contratada el 29 de junio de 2015. Según una foto oficial en el sitio web de la Ciudad de Marana, juró su cargo en julio de 2016. La conferencia de gestión de casos de Cazares está programada para el 16 de noviembre.