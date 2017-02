El representante Andy Biggs utilizó a la policía para obligar a miembros de su distrito que querían una entrevista con él, a retirarse de su oficina.

Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.— Algunos residentes del Este del Valle están furiosos después de que el hombre elegido para representarlos en el Congreso se negó a reunirse con ellos.

Ahora un grupo planea una manifestación el martes en la oficina del representante Andy Biggs, decidido a hacer escuchar su voz.

Biggs, ex presidente del Senado de Arizona, ganó el asiento para el 5to Distrito del congreso estatal en noviembre, después de una victoria difícil en las primarias republicanas.

Varios de los constituyentes del distrito de Biggs fueron a su oficina de Guadalupe y Power Roads el por la tarde, pero no se les permitió entrar.

Un miembro del personal de la oficina llamó al Departamento de Policía de Mesa. “Estábamos tranquilos y finalmente tuvimos cuatro coches de polic[ia obligándonos a retirarnos”, dijo Richard Wall, presidente del Distrito Legislativo 25 demócrata en Mesa.

La oficina de Biggs está ubicada en el complejo de oficinas Superstition Point, que es propiedad privada, y en un momento dado, según Wall, había hasta 30 personas allí para ver al congresista.

Aunque la policía respondió, no hubo choque. Sólo un intercambio educado. “Ellos le han pedido que se retiren de la oficina y ese es su derecho”, dijo un oficial al grupo, al menos uno de los cuales estaba grabando un video. La policía no retiró al grupo de la propiedad pero pidieron que se alejaran de la puerta de la oficina.]

“Me siento muy infeliz por eso. Estoy muy enojado “, dijo Carrie Goode, una residente de Gilbert, cuando ella explicó que ella y otros han estado tratando en vano de ponerse en contacto con Biggs.”Puede enviar un correo electrónico a la oficina. Puedes llamar. Pero no puedes llegar hasta él.

Goode dijo que ella y sus vecinos quisieran una entrevista con su representante. “Es nuestro derecho a poder expresar nuestras opiniones sobre lo que está sucediendo en el gobierno en este momento”.

Eso, según Goode, no sucede. “Estoy muy enojado”, dijo. “Él trabaja para nosotros. Somos sus jefes. Todos estos políticos deben darse cuenta de que somos sus jefes. No lo son nuestros.

Goode dijo que el grupo quiere discutir, entre otras cosas, el cuidado de la salud y la inmigración. “Finalmente lo sacaremos al aire libre”, dijo.

“Queremos hablar con él cara a cara, en persona”, dijo Wall. -Eso es todo lo que queremos es una reunión contigo, señor Biggs. Eso es todo”.

Algunos de sus constituyentes frustrados, sin embargo, no serán influenciados y continúan sus demandas por una conversación.

El martes, Stefanie Richardson, portavoz del Distrito 5 de Arizona, anunció una manifestación fuera del oficial de Biggs el martes a las 4 de la tarde.

“El representante estadounidense Andy Biggs (R-AZ-CD5) no ha programado un ayuntamiento público durante el actual Período de Trabajo del Distrito del Congreso, y sus electores exigen saber por qué”, escribió Richardson en una alerta de los medios sobre la manifestación. “El Período de Trabajo Distrital es un tiempo reservado para que los miembros del Congreso de los Estados Unidos sean pagados para regresar a casa y celebrar eventos públicos y reunirse con los electores, sin embargo nuestros intentos de programar una reunión han sido repetidamente rechazados por el personal de oficina del Representante Biggs”.

El Distrito 5, que incluye Gilbert y Queen Creek, junto con partes de Chandler y Mesa, es muy republicano. Biggs se hizo cargo del asiento desocupado por el representante Matt Salmon, quien anunció su retiro en febrero pasado. Biggs tenía el apoyo de Salmon desde el principio.