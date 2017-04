Por Hugo Laveen

La Casa de Representantes de Arizona ha aprobado una legislación que especificaría el asalto agravado contra los policías fuera de servicio, como un crimen igual a agredir a los oficiales que sí se encuentran en servicio.

La propuesta patrocinada por el senador republicano Steve Smith, quien cobró celebridad por sus campañas a favor del ex sheriff Joe Arpaio, es conocida como Ley de las Vidas Azules.

Smith dice que la medida es necesaria porque los asaltos directos contra los agentes policiacos no deben ser tolerados en ningún nivel.

El Proyecto SB 1366 señala que la agresión agravada contra los oficiales de policía incluye a aquellos que no están “de servicio o dedicados a la ejecución de cualquier deber oficial”.

El representante demócrata Reginald Bolding calificó el título de la medida de irrespetuoso y dijo que el proyecto de ley es una afrenta a las cuestiones relativas al movimiento Black Lives Matter.

La votación de la Cámara de 34-25 el miércoles, envía la legislación al Senado para su aprobación final antes de dirigirse al despacho del gobernador Doug Ducey.