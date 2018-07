Estatal

Desierto de Arizona. En un operativo conjunto, la Guardia Nacional de Arizona y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos rescataron a un adolescente de 17 años, originario de Guatemala, el cual fue encontrado solo y en peligro en el desierto, cerca de Sells.

Los rescatistas a bordo de un helicóptero UH-60 Blackhawk, respondieron a una llamada de emergencia al 911 que alertaba sobre un caso de peligro en el desierto, mientras realizaba una misión de seguridad fronteriza.

El joven guatemalteco ingresó ilegalmente a los Estados Unidos antes de sucumbir a los efectos del duro ambiente desértico de Arizona. Un técnico médico de la Patrulla Fronteriza administró fluidos intravenosos al menor no acompañado que sufría por agotamiento, calor severo y deshidratación.

El joven fue atendido y su salud asegurada antes de ser transportado a la Estación de Tucson de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento por ingreso ilegal a los Estados Unidos.

Este incidente resalta los peligros que enfrentan los migrantes. Los niños en particular son extremadamente vulnerables, no sólo a la explotación, sino también a condiciones ambientales como el calor y el frío extremos.