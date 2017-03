Por Hugo Laveen

Una burra de seis días de edad fue encontrado abandonado y gravemente herido en el noroeste del valle el pasado fin de semana.

Una mujer que salió a dar un paseo encontró a la burrita en el lavado de Skunk Creek cerca de 75th Avenue y Bell Road.

La bebé de asno siguió a la mujer hasta su casa. La mujer pidió ayuda y los rescatistas acudieron.

Gracias a la Organización de Rescate Equino de Arizona, la pequeña burra, ahora llamado Chloe, está recibiendo atención médica en el Centro Médico Veterinario Chaparral.

Los veterinarios dicen que Chloe tenía una herida del cuello gravemente infectada, y severamente débil y desnutrida. Parecía que había sido pateada en el cuello por un burro adulto.

Al principio, su pronóstico no era grande. “Bebé donk es muy touch-and-go Ella tiene una herida en el cuello que está muy infectada, está deshidratada severamente y no ha tenido comida en días. Ella pesó 38,5 libras cuando llegó a Chaparral. E l pronóstico es pobre, pero todos en Chaparral están trabajando en ella”, dice el informe del veterinario.

Un segundo informe decía: “Chloe al parecer fue pateada en el cuello por un burro adulto con tanta fuerza que la herida quedó muy infectada y hubo un agujero que pasó al otro lado que se engusanó. Ella no está fuera de peligro todavía, pero está empezando a mostrar signos prometedores AERO está aceptando donaciones para ayudar con los costos de la ICU”.

Finalmente, los informes médicos comenzaron a mostrar promesa.”Chloe está comiendo bien esta mañana y gran parte de su sangre se ha estabilizado, tiene una fuerte voluntad de vivir”.

La gente de Painted Promise Ranch incluso logró conseguir a Jessica (una especie de burro, de mamá de alquiler) al Centro Médico. Jessica está pacientemente siendo la “madre” de la bebé Chloe y la está alimentando.

A pesar de que Chloe dejará a Jessica después de algún tiempo, esto ya ha motivado algunos comportamientos normales en Chloe, que los veterinarios dicen son muy alentadores.

Si desea ayudar a contribuir con sus costos de cuidado, puede donar en línea en la página de Arizona Equine Rescue Organization.