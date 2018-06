Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ. “Fue desgarrador”, dijo Ashley Fisher, fundadora de Fancy’s Menagerie en Fisher Farms, un grupo de rescate de animales.

Más de 100 aves, desde gallinas hasta patos, incluso pavos, ahora están a salvo después de ser rescatadas de una situación extrema de acumulación de animales.

“He estado expuesto a muchas situaciones de acaparamiento, pero nada como esto antes. Hemos visto los espectáculos de acaparamiento en la televisión y nunca había visto algo así antes”, dijo Fisher.

“¡Fue solo oh, Dios mío! … ¡Me refiero al olor!”, dijo Fisher que su grupo de rescate fue llamado a la casa de Gilbert el sábado; ella tomó un video de lo que encontraron.

Más de 400 tipos diferentes de aves, más de 50 gatos e incluso algunos perros que viven en condiciones sucias. El hogar cubierto de heces de mascotas, plumas e incluso algunas aves muertas.

“Hubo (sic) 3 o 4 pulgadas de basura, heces, quiero decir cualquier cosa que se te ocurra”.

El grupo se llevó todos los animales que pudieron, que incluyeron más de 100 pájaros y algunos gatos, muchos de ellos enfermos y heridos.

“No me puedo imaginar a alguien que realmente viva allí. Era una situación horrible para los animales. No puedo imaginar los riesgos para la salud de un ser humano que vive en esa situación”.

A Fisher le dijeron que el propietario no se está quedando en la casa debido a una condición médica, pero que regresará. Fisher dice que esta casa es un peligro para la seguridad de las personas y las mascotas.

“No hay manera de que un ser humano pueda vivir en esa casa como estaba, ¡fue una locura!”

Este grupo de rescate recién formado ahora intenta recaudar dinero para cuidar a todos estos animales y espera poder regresar para rescatar a los otros cientos que no pudieron obtener.