Por Hugo Laveen

México Beach, Florida.- Los equipos de búsqueda y rescate comenzaron a encontrar cadáveres en y alrededor de la Playa México, la zona cero de una ciudad casi destruida por el huracán Michael, dijo el viernes un funcionario a medida que se acentuaba la escala de la furia de la tormenta. Pero no dio detalles sobre el número de muertos.

La cifra de muertos en todo el sur era de 13, sin contar las víctimas en la playa México.

El jefe de bomberos de Miami, Joseph Zahralban, líder de una unidad de búsqueda y rescate que ingresó a la ciudad arrasada, dijo: “Hay personas fallecidas. No tenemos un recuento, pero estamos trabajando para identificarlos”.

Zahralban habló mientras su equipo, que incluía un perro, estaba terminando su búsqueda de dos días en la playa México, la ciudad de unas 1,000 personas que casi fue borrada del mapa cuando Michael llegó a tierra el miércoles con los devastadores vientos de 155 mph (249 kph).

Bloques y bloques de viviendas fueron demolidos, reducidos a pilas de madera astillada o meras losas de concreto, por el huracán más poderoso que azotó los EE. UU. en casi 50 años.

Cuando el daño catastrófico a través del Panhandle de Florida apareció a la vista 48 horas después del huracán, hubo pocas dudas de que el número de muertos aumentaría.

Qué tan alto podría ir no estaba claro. Pero las autoridades desecharon los planes para establecer una morgue temporal, sugiriendo que aún no habían visto víctimas en masa.

Los funcionarios estatales dijeron que, según un recuento, 285 personas en la playa de México desafiaron las órdenes de evacuación obligatoria y se quedaron atrás. No estaba claro si alguno de ellos salió en algún momento.

Los oficiales de emergencia dijeron que han recibido miles de llamadas preguntando por personas desaparecidas. Pero con el servicio de telefonía celular a través de vastas franjas del Panhandle de Florida, los funcionarios dijeron que es posible que algunos de los desaparecidos sean seguros y que simplemente no hayan podido comunicarse con amigos o familiares para avisarles.

Mientras tanto, en la región devastada, las autoridades establecieron centros de distribución para repartir alimentos y agua a las víctimas. Algunos camiones trajeron algunos suministros, mientras que otros tuvieron que ser enviados en helicóptero porque las carreteras aún no se habían limpiado de escombros.

Los residentes comenzaron a enfrentarse a la destrucción y enfrentaron la incertidumbre que se avecina.

“No reconocí nada. Todo se ha ido. Ni siquiera sabía que nuestro camino era nuestro camino”, dijo Tiffany Marie Plushnik, de 25 años, una evacuada que regresó para encontrar su casa en Sandy Creek, demasiado dañada para vivir.

Cuando regresó al hotel donde se refugió de la tormenta, descubrió que tampoco podía quedarse allí debido al moho. “Tenemos que resolver algo. Estamos empezando desde cero, todos nosotros”, dijo Plushnik.

El presidente Trump anunció planes para visitar Florida y la muy afectada Georgia a principios del próximo mes, pero no dijo qué día llegaría. “¡Estamos contigo!” tuiteó.

Sobrevivientes conmocionados que solo escaparon con sus vidas contados de vientos terroríficos, crecientes inundaciones y casas resquebrajándose como huevos.

Los oficiales de emergencia dijeron que habían hecho una “búsqueda precipitada” inicial del 80 por ciento del área afectada, en busca de vivos o muertos.

El gobernador Rick Scott dijo que los funcionarios estatales todavía “no saben lo suficiente” sobre el destino de los que se quedaron en la región.

“No hemos terminado por completo. Todavía estamos bajando”, agregó el gobernador.

El jefe de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Brock Long, dijo que espera ver un aumento en el número de muertos.

“Todavía no nos hemos metido en las áreas más afectadas”, dijo con frustración: “Muy pocas personas viven para contar cómo es la tormenta”, y desafortunadamente en este país parece que no aprendemos la lección. ”

Preocupación por mucho tiempo de que las personas hayan sufrido “amnesia de huracán”.

“Cuando los funcionarios estatales y locales te dicen que salgas, arréglalo, hazlo. Sal”, dijo.

En el Panhandle, la Base de la Fuerza Aérea de Tyndall “recibió una paliza”, tanto que el Coronel Brian Laidlaw les dijo a los 3,600 hombres y mujeres estacionados en la base que no regresaran. Muchas de las 600 familias que viven allí siguieron las órdenes de empacar lo que pudieron en una sola maleta ya que fueron evacuadas antes de la tormenta.

La barrera ocular del huracán pasó directamente por encima de la cabeza, dañando gravemente casi todos los edificios y dejando muchas pérdidas completas. La escuela primaria, la línea de vuelo, el puerto deportivo y las pistas fueron devastadas.

“No los recordaré a usted ni a sus familias hasta que podamos garantizar su seguridad. En este momento no puedo decirle cuánto tiempo tomará, pero estoy en eso”, escribió Laidlaw. “Necesitamos restaurar los servicios básicos, despejar nuestros caminos de árboles y líneas eléctricas, y evaluar la integridad estructural de nuestros edificios”.