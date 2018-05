Por Hugo Laveen

Un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Missouri fue asesinado a puñaladas luego de un aparente incidente de furia en la carretera, y la policía está buscando al conductor que supuestamente lo mató.

La policía de Lee’s Summit dijo que Cody Harter, de 23 años, de St. Joseph, Missouri, murió el sábado por la noche cerca de la intersección de Missouri 291 e Interstate 470.

Los testigos le dijeron a la policía que Harter había estado discutiendo con otra persona antes de su muerte y un segundo vehículo se había sido detenido frente a la camioneta de Harter.

La policía cree que Harter fue apuñalado durante el enfrentamiento antes de que el otro conductor huyera.

Durante una conferencia de prensa el domingo, la madre de la víctima, Kerri Harter, pidió ayuda para atrapar a la persona que mató a su hijo.

“No tenía sentido. Ha estado en guerra y ha vuelto, y ha muerto porque alguien estaba enojado”, dijo. “Solo puedo imaginar que alguien estaba molesto porque no iba lo suficientemente rápido. ¿Es esa una razón para quitarle la vida y dejarlo allí?”

Cody Harter hizo una gira por Irak y también sirvió en Qatar. También ayudó con el alivio de huracanes el año pasado.

“Haría cualquier cosa por ayudar a alguien de una sola vez”, dijo su hermana, Kylee Harter. “Para que alguien le quite todo de él … No lo conocían. Él no se merecía esto y no merecemos el dolor que vino con eso”.