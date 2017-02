La guardia costera ha suspendido la búsqueda, junto a él hay otros cinco pescadores desaparecidos.

Por Hugo Laveen

Chandler, AZ.— Un hombre del valle se cree que es una de las seis personas a bordo de un barco de pesca perdido en el mar, cerca del estrecho de Bering frente a Alaska.

Kai Hamik, de Chandler, es un pescador comercial que los vecinos dicen ama su trabajo.

“Lo veo de vez en cuando, dependiendo de la temporada”, dijo Gabriel D’Zordo, que vive justo al lado de Hamik. “A veces me dice que la temporada es mala, así que vuelve temprano, le encanta su trabajo, siempre me dice que lo ama”.

La Guardia Costera de los Estados Unidos en Alaska dijo que la tripulación envió una alerta de faro 2 millas al noroeste de St. George, Alaska, el sábado por la mañana.

El barco, un barco de 98 pies llamado “Destino”, tenía seis personas en él y es propiedad de una empresa con sede en Seattle, dijo el suboficial de 3a clase Lauren Steenson. El dispositivo electrónico de localización del buque fue recuperado el sábado por la mañana.

“Fue en un campo de escombros que tenía un par de boyas y un anillo de vida del buque de pesca Destino y también hay una hoja de aceite en el agua”, dijo Steenson.

La Guardia Costera dijo que los escombros encontrados son coincidentes con un buque de pesca hundido.

Un comunicado emitido por la Guardia Costera dijo la noche del lunes que la búsqueda ha sido suspendida.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de los seis tripulantes durante este tiempo extremadamente difícil”, dijo el almirante Michael McAllister, comandante del Distrito 17 de la Guardia Costera. “La decisión de suspender una búsqueda es siempre difícil y se hace con mucho cuidado y consideración”.

Steenson dijo que la Guardia Costera aún no sabe la causa de la desaparición del barco o si alguien sobrevivió.

Hamik se jacta de ser un pescador comercial en su página de Facebook y ha rodado, editado y publicado videos en youtube.com de sus aventuras.

D’Zordo no tenía ni idea de que Hamik se perdería en el mar. Dijo que permanecerá esperanzado. “Dios mío, mis oraciones, cada vez que sale, siempre digo una oración porque sé lo que hace”, dijo D’Zordo.

Un comunicado de prensa de la agencia en la tarde del domingo dijo que los barcos y los aviones habían mirado a través de la noche buscando al barco Destino. Otros dos helicópteros se unieron a la búsqueda en la primera luz el lunes.

El lunes por la mañana, la Guardia Costera dijo que las condiciones en el mar de Bering eran de 5 a 8 pies de altura, nevando, con vientos a 30 mph, y una temperatura del agua por debajo de cero a 30 grados. La persona promedio podría sobrevivir alrededor de 15 horas con un traje de supervivencia.

Un oficial de la Guardia Costera en un cortador de alta resistencia dijo que los buques de pesca del mar de Bering en esta época del año enfrentan peligros de grandes olas a la formación de hielo que puede alterar el equilibrio de un barco.

El teniente Brenden Kelley es oficial de operaciones y navegador en el cortador de 378 pies Monroe. Un buque hermano, el cortador Morgenthau, está buscando a Destino.

Kelley dijo por teléfono de Kodiak que el clima es el mayor peligro en esta época del año.

Dijo que los marineros prestan mucha atención al viento y las olas y pueden usar herramientas sofisticadas para determinar cuánto hielo puede estar acumulando en sus barcos. El hielo puede hacer que los vasos sean pesados.