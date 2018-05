Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Las personas que viven cerca del Templo de la Iglesia de Jesucristo de los santos del Último Día en Mesa, tendrán que encontrar un nuevo lugar para vivir.

Diecinueve inquilinos que firmaron contratos de mes a mes y viven en casas y apartamentos a una cuadra al oeste del templo fueron notificados recientemente que tienen 60 días para mudarse.

De acuerdo con City Creek Reserve Inc., un brazo de bienes raíces de la iglesia, esa es el doble del tiempo requerido por su contrato de alquiler.

Sin embargo, eso no le sienta bien a algunos inquilinos.

Frank Ortega, de 60 años, no es miembro de LDS.

“Llamaron a una reunión y nos dijeron que todos teníamos que salir de nuestras casas y no me siento realmente bien al considerar que nos mudamos hace nueve meses”, dijo Ortega, que acaba de casarse con su novia de la escuela secundaria.

“¿Dónde vivimos ahora? En este rango de precios? “Preguntó. “Es muy estresante”.

Deseó que el dueño de la propiedad le dijera que esto podría ser una posibilidad antes de que él se mudara.

Ahora se está preparando para moverse en el calor del verano. Algo que no es fácil ya que tiene un daño cardíaco severo. Él sufrió un ataque al corazón hace unos años.

“No tengo a nadie que me ayude a mudarme y no puedo pagar los costos de mudanza”, dijo.

En una declaración por correo electrónico, Dale K. Bills, director de comunicaciones de City Creek Reserve, Inc. escribió: “entendemos que mudarse nunca es fácil, CCRI ha ido más allá de sus obligaciones contractuales para disminuir el estrés de terminar este mes alojamiento de arrendamiento por mes “.

“A los hogares afectados se les ha ofrecido un reembolso completo de su renta de junio al momento de mudarse si se mudan antes del 30 de junio de 2018”.

Si hacen esa fecha límite, los inquilinos también recuperarán sus depósitos de seguridad.

CCRI también ha ofrecido mantener siete unidades vacantes cercanas y ayudar a los inquilinos a encontrar nuevas viviendas.

Aún no se sabe qué pasará con las casas o la tierra al oeste del templo.

“Los planes de reurbanización para las propiedades cercanas al templo aún se están perfeccionados”, dijo Bills. Él espera un anuncio en las próximas semanas.