Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un complejo de condominios ubicado en el barrio Cortez, cerca de las Avenidas 35 y Dunlap han carecido de los servicios de gas y agua caliente durante las últimas dos semanas.

Elcye May y su familia que viven en el complejo de condominios denominado Phoenixian Palms Condominiums, frente al Parque Cortez, denunciaron que los servicios fueron cortados sin avisar y sin darles ningún tiempo para prepararse.

May llamó a su propietario, quien le dijo que llamara a la Asociación de Propietarios, pero cuando llamó a la Asociación de Propietarios le dijeron que era el problema de su arrendador.

“Enviaron una carta diciendo que se suponía que íbamos a tener agua caliente y gas de vuelta y ahora que intentaron [sic] decir algo al respecto fue otra filtración y no pasó la inspección”, dijo May.

Otros residentes con los que hablamos que no quisieron identificarse nos contaron la misma historia que May. El lunes, el HOA trajo duchas portátiles para uso de los residentes.

“Ahora, de repente, nos han estado diciendo [sic] que debemos usar esas duchas o algo así, hay muchos de nosotros aquí que van a limpiar eso detrás de cada persona”, dijo May.

Sin gas, la estufa y la secadora de May no funcionan, dejándola sin forma de cocinar o lavar la ropa para ella y su familia.

“Tuve que ir a comprar un plato caliente para poder hervir las ollas y los recipientes con agua, incluso para ponerlo en la bañera. No han hecho nada [sic]. No han acomodado a nadie [sic]. No lo han logrado”. “No le dicen nada a nadie, no han hecho nada por nadie [sic]”, dijo May.