Internacional

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura y excandidato a la presidencia del Perú, afirmó que en caso de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la Presidencia de México, sería “retroceder a una democracia populista y demagógica”.

El escritor peruano aseguró que hay una gran probabilidad de que Andrés Manuel llegue a la silla presidencial, pues en las encuestas se ha visto que el tabasqueño lleva la ventaja.

Durante la presentación de su libro “La llamada de la tribu”, Vargas Llosa cuestionó que sería insensato votar por el aspirante presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, pues el ejemplo de su gobierno sería como el caso de Venezuela.

Ante ello aseveró tener esperanza en que en México haya lucidez, pues ante “el populismo, la demagogia y las recetas fracasadas como en el caso de Venezuela, donde ahora el 90 por ciento quisiera salir de esa sociedad frustrada y fracasada”, dijo.

Insistió en que darle el triunfo a Andrés Manuel sería un retroceso para el país, por lo que confió que en México se detenga el populismo, de lo contrario sería un caso muy trágico.

López Obrador responde al ataque

Tras las declaraciones del escritor, Andrés Manuel López Obrador respondió que Vargas llosa es un buen escritor pero un mal político.

Previo a un encuentro con empresarios de Chihuahua, el tabasqueño dijo que no se va enganchar con las declaraciones de nadie y que por ende no merece mayor comentario.

Aseguró que vive momentos de “amor y paz”, por lo que no dará más comentarios al respecto para no caer en ninguna provocación.