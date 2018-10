Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- Los activistas republicanos lanzaron el jueves un video de la Representante Kyrsten Sinema, una demócrata centrista que ahora se postula para un escaño abierto en el Senado de los Estados Unidos por Arizona, y aconseja a los activistas liberales cómo “evitar que su estado se vuelva como Arizona”.

La grabación subrepticia data de 2011, después de que los republicanos de Arizona aprobaran la SB1070, una polémica ley de inmigración que llevó a boicots en todo el país e incluso a la preocupación de algunos republicanos de Arizona de que la Legislatura se había movido demasiado a la derecha. Esas preocupaciones llevaron a un boicot contra del entonces presidente del senado, Russell Pearce, a quien Sinema culpó en sus comentarios por gran parte de la discordia.

Pero la charla también contiene lenguaje inusualmente partidista de un candidato que es uno de los votos más bipartidistas en el Congreso y que se ha formado a sí misma como una solucionadora de problemas no partidista en la actual campaña del senado. En el discurso, de Sinema, en Texas, también notó que a los escolares se les enseña cinco “C” que representan a Arizona y sugirió agregar una sexta: “Loca”.

“Estaba frustrada de que nadie en la legislatura estatal estuviera haciendo frente a intereses especiales fuera del estado que trabajaban para quitarle el cuidado de la salud a los niños, hacer que la matrícula fuera más cara y la seguridad laboral estuviera fuera de las familias trabajadoras”, dijo la portavoz de Sinema, Helen Hare, en un comunicado el jueves. “Kyrsten nació aquí, y siempre se enfrentará a grupos de intereses especiales externos para proteger y defender a los arizonenses”.

Hellen Hare de la campaña de Sinema respondió al ‘golpe bajo’ en los siguientes términos:

“McSally y sus aliados han editado nuevamente los comentarios de Kyrsten para engañar a los arizonenses: la cinta completa deja en claro que estaba frustrada de que nadie en la legislatura estatal estuviera defendiendo los intereses especiales de otros estados que trabajan para quitar la atención médica a los niños. “La matrícula es más cara y le quita la seguridad laboral a las familias trabajadoras. Kyrsten nació aquí y siempre se enfrentará a grupos de intereses especiales para proteger y defender a los arizonenses”, dijo Hare en un comunicado enviado por correo electrónico.

La transformación de Sinema de una vez activista del Partido Verde a congresista moderada ya ha generado desprecio de su rival republicana, la Representante Martha McSally. El jueves, McSally estalló de frustración por la disponibilidad de la prensa luego de una mesa redonda con líderes empresariales y el gobernador Doug Ducey, también republicano.

“Llamar locos a los arizonenses y tener un especial desdén por los republicanos cuando ella quiere que los republicanos voten por ella es increíble”, dijo McSally a los periodistas. “Y los arizonenses necesitan saberlo”.

Sinema ha mantenido un pequeño pero consistente liderazgo público en la carrera, en parte apelando a los independientes conservadores y los republicanos moderados. El GOP ha trabajado duro para romper ese agarre. Los ataques recientes incluyen imágenes de Sinema en un tutú rosado en una protesta contra la guerra de Irak, las acusaciones de que Sinema, una ex consejera de crisis por violación, fue un maltratadora de menores y un correo que retrató una nube de hongo sobre Phoenix si la demócrata es elegida.

El video fue publicado por The Reagan Battalion , un grupo conservador anónimo, en Twitter. Muestra a Sinema, que es bisexual, dirigiéndose a un grupo debajo de una pancarta para los demócratas de Texas Stonewall, un grupo LGBTQ demócrata en ese estado. Ella comienza señalando que la gente había estado llamando a Arizona “loca” recientemente y culpa al GOP. “Hay algo mal con la gente en la oficina pública en Arizona”, dijo Sinema. “La gente está diciendo Te Party, Te Party. Esas personas llevan 20 años a cargo en Arizona. Se llaman republicanos”.

Ella le contó a los demócratas que es una historia familiar: que Pearce llevaba facturas de inmigración de línea dura y otra legislación conservadora sobre el aborto y la atención médica a instancias de grupos racistas antiinmigrantes y una organización conservadora respaldada por las empresas que escribe “legislación modelo” para los legisladores del estado y ella dio lo que resultó ser una advertencia a los liberales de Texas, quienes desde entonces han visto cómo el Partido Republicano ha ganado en su Legislatura estatal y ha aprobado leyes de inmigración cada vez más duras.

“Por qué es importante pensar en lo que está sucediendo en Arizona”, dijo Sinema, “es simplemente porque eso es lo que viene a su estado a continuación