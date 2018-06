Por Hugo Laveen

Washington, DC. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, redactó una acción ejecutiva para el presidente Donald Trump que ordenaría a su departamento mantener juntas a las familias después de que sean detenidas cruzando la frontera ilegalmente. Ella estaba en la Casa Blanca, donde Trump dijo a los periodistas que estaría “firmando algo” en breve.

El esfuerzo para terminar lo que se ha convertido en una gran crisis para la administración Trump fue delineado por dos personas familiarizadas con el pensamiento de Nielsen, que habló bajo condición de anonimato para discutir el esfuerzo antes de su anuncio oficial.

No está claro exactamente lo que el presidente podría estar apoyando, pero dijo que firmaría algo “en poco tiempo”. “Queremos mantener a las familias unidas”, dijo.

El esfuerzo marcaría una partida dramática para una administración que ha insistido, erróneamente, en que no tiene más remedio que separar a las familias detenidas en la frontera a causa de la ley y una decisión judicial.

Nielsen, el presidente y otros funcionarios han dicho en repetidas ocasiones que la única manera de poner fin a esta práctica es que el Congreso apruebe nuevas leyes, aunque tanto los demócratas como algunos republicanos han dicho que el presidente podría revertirlo con una simple llamada telefónica.

Las noticias en los últimos días han estado dominadas por las imágenes abrasadoras de niños encerrados en jaulas en instalaciones fronterizas, así como grabaciones de audio de niños pequeños que lloran por sus padres.

Una de las personas familiarizadas con el pensamiento de Nielsen dijo que cree que no hay certeza de que el Congreso actúe para solucionar el problema de la separación.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una orden ejecutiva sobre inmigración, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo a los periodistas: “Los mantendremos informados. Cuando tengamos que hacer un anuncio, lo haremos”.

Trump había twitteado el miércoles anterior que estaba “trabajando en algo”.

“Es culpa de los demócratas, no nos darán los votos necesarios para aprobar una buena legislación de inmigración. Quieren fronteras abiertas, lo que engendra un crimen horrible. Los republicanos quieren seguridad. Pero estoy trabajando en algo, ¡nunca termina!”, escribió.

Los oficiales de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La administración implementó recientemente una política de “tolerancia cero” en la cual todos los cruces fronterizos ilegales son remitidos para su enjuiciamiento, un proceso que traslada a adultos a la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y envía muchos niños a las instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Bajo la administración de Obama, tales familias generalmente eran derivadas para procedimientos de deportación civil, sin requerir separación.

La política ha llevado a un aumento en las separaciones familiares en las últimas semanas, con más de 2.300 menores separados de sus familias en la frontera desde el 5 de mayo hasta el 9 de junio, según el Departamento de Seguridad Nacional.

La acción de Nielsen no terminaría con la política de tolerancia cero, sino que buscaría mantener a las familias unidas y pedirle al Departamento de Defensa que ayude a albergar a las familias detenidas.

Nielsen está trabajando con las otras agencias, incluido el Departamento de Justicia, Salud y Servicios Humanos y las agencias de aplicación de la ley dentro de Homeland Security en los cambios propuestos.

El objetivo es trabajar legalmente en torno a un acuerdo que impida la detención de familias durante más de 20 días, o desafiar la orden y obligarla a volver a la corte para solicitar cambios en el acuerdo.

El acuerdo de una demanda colectiva establece políticas para el tratamiento y la liberación de niños no acompañados que son atrapados en la frontera. El acuerdo de Flores, llamado así por una adolescente que presentó el caso en la década de 1980, requiere que el gobierno libere a los niños de la custodia y a sus padres, parientes adultos u otros cuidadores, en orden de preferencia. Si esas opciones se agotan, las autoridades deben encontrar la configuración “menos restrictiva” para el niño que llegó sin padres.

En 2015, un juez federal en Los Ángeles amplió los términos del acuerdo, dictaminando que se aplica a los niños que son atrapados con sus padres, así como a los que vienen solo a los Estados Unidos. Otras sentencias recientes, confirmadas en la apelación, afirman los derechos de los niños a una audiencia de fianza y requieren mejores condiciones en las instalaciones de detención a corto plazo de la Patrulla Fronteriza.

En 2016, la Novena Corte de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos dictaminó que los niños migrantes que llegaron a la frontera con sus padres y que estaban bajo custodia deben ser liberados. La decisión no indicó que los padres deben ser liberados. Sin embargo, ninguno de los dos requería que los padres permanecieran detenidos, aparte de sus hijos.