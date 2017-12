Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La dueña de un restaurante en Phoenix tiene que lidiar con el daño de un robo y amenazas.

Claudia Aguirre dijo que alguien irrumpió en Crazy Jim’s Restaurant, cerca de la 15 Avenida e Indian School, alrededor de las 6 a.m. del miércoles.

“Estuvo allí unos seis minutos antes de que la compañía de alarmas me notificara”, dijo Aguirre.

El sospechoso huyó con todo el dinero que el negocio hizo el martes y luego destrozó el lugar.

“Estaba allí saqueando pero creo que estaba buscando más y no encontró todo lo que estaba buscando, así que, en el proceso, rompió un montón de cosas y causó un montón de daños costosos, que estamos reparando en el momento “, dijo Aguirre.

Luego, en la tarde, un hombre entró al restaurante y dijo que tenía información posible sobre el robo.

Cuando le preguntamos y le dije que viniera y me dijera lo que sabía, se negó a decirme, pero también trató de asustarnos con movimientos corporales y de indicar que iba a hacer algo “, dijo Aguirre.

Ella dijo que cuando le pidieron que se fuera, se volvió más agresivo.

“Él procede a ir a la mesa trasera y saca un bate y comienza a venir hacia mí con un bate. No sé en este punto, qué va a hacer con el bate, pero tengo una idea bastante clara de lo que estaba tratando de hacer con el bate “, dijo Aguirre.

Ella le dijo que llamaron a la policía y se fue. “Pero fue muy desconcertante, super desconcertante”, dijo Aguirre.

Ella ha presentado un informe policial. Los oficiales están investigando si el hombre que apareció con el bate es el hombre que robó el restaurante.

“No vamos a dejar que esto nos detenga. Hemos estado aquí desde 1985 y eso no nos va a echar”, dijo Aguirre.

Cualquier persona con información debe llamar a la policía de Phoenix.