Por Hugo Laveen

Sun Lakes, AZ. La Oficina del Sheriff del condado de Maricopa confirmó el viernes que los restos humanos encontrados en el área de Sun Lakes, la semana pasada, son los de una mujer que fue vista por última vez en el Día de San Patricio en 2010.

Jamie Laiaddee ya había estado desaparecida durante varias semanas cuando su padre le informó de su desaparición en mayo. Habían pasado 10 semanas desde que alguien había visto o escuchado de ella. El novio de Laiaddee, Bryan Stewart, más tarde fue nombrado una persona de interés en el caso.

La policía dijo que los dos habían estado viviendo juntos en Chandler.

La primera vez que los investigadores hablaron con Stewart sobre Laiaddee, le dijo a los detectives que acababan de romper y que Laiaddee había dicho que se mudaría a Denver para un nuevo trabajo.

Un jurado condenó a Stewart por asesinato en noviembre de 2011.

Fue la primera vez que el Departamento de Policía de Chandler presentó un caso de homicidio “sin cuerpo” a la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa.

“Jamie literalmente dejó la grilla y eso simplemente no sucede”, dijo el sargento de policía de Chandler Joe Favazzo en septiembre de 2011.

De acuerdo con los documentos judiciales, Stewart, cuyo verdadero nombre resultó ser Rick Valentini, le dijo a un compañero de celda de la cárcel que la había matado con una escopeta de cañón recortado y había tirado su cuerpo de una manera que nunca la encontrarían.

Stewart / Valentini fue arrestado por una orden de tránsito pendiente no mucho después de que informara que faltaba Laiaddee. Según la policía, estaba usando el auto y las tarjetas de crédito de Laiaddee.

La desaparición de Laiaddee fue el centro de una historia de “48 Hours Mystery” en abril de 2012. Erin Moriarty se sentó con Stewart / Valentini para tratar de aprender más sobre él.

“Después de hablar con él, presionarlo durante horas, todavía es difícil descubrir quién es en realidad”, escribió Moriarty.

Los registros de Valentini del Departamento de Correcciones de Arizona muestran un extenso historial delictivo, incluidos los cargos de falsificación, lavado de dinero y robo de identidad desde el año 2002. Valentini no está prevista su liberación hasta junio de 2059.