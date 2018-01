Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Habrá un número limitado de restricciones para trabajar en las autopistas del área de Phoenix este fin de semana (19-22 de enero), según el Departamento de Transporte de Arizona.

Las condiciones de las autopistas en tiempo real están disponibles en el sitio de información para viajeros de Arizona de ADOT en az511.gov, llamando al 511 y a través de la fuente de ADOT en Twitter, @ArizonaDOT.

Los conductores deben permitir el tiempo de viaje adicional y tener precaución, mientras que las siguientes restricciones de la autopista están en su lugar este fin de semana:

La autopista Loop 101 (Red Mountain Freeway) en dirección este hacia el sur Loop 101 (Price Freeway) en Tempe cierra durante la noche desde las 11:30 p.m. del viernes hasta las 5 a.m. del sábado (20 de enero) para la reparación de la barandilla. DETOUR: Considere rutas alternativas. Los conductores pueden salir del Loop 202 en dirección este hacia McClintock Drive en dirección sur y usar Rio Salado Parkway en dirección este o University Drive para acceder al Loop 101 en dirección sur.

La entrada al oeste de la autopista US 60 (Superstition Freeway) en Dobson Road en Mesa cierra durante la noche de 9 pm del domingo a 5 am del lunes (22 de enero) para el mantenimiento de la iluminación de la autopista. El carril derecho hacia el oeste de los EE. UU. 60 también cierra cerca del Loop 101. DESVIADO: Considere las rutas alternativas, incluidas las que se dirigen hacia el oeste por la US60 en Alma School Road o McClintock Drive. Tenga cuidado al acercarse o viajar por las zonas de trabajo.

El carril derecho de la Interestatal 10 hacia el oeste cerró entre las avenidas 27 y 31 (al oeste de la I-17) de 6 a.m. a 2 p.m. del viernes al martes (19 a 23 ene.) Para el trabajo de irrigación del Proyecto Salt River. DESVIADO: tenga cuidado y esté preparado para fusionarse de forma segura al acercarse a la zona de trabajo.

Arizona también tiene una ley de “muévase más allá” que requiere que los conductores se muevan sobre al menos un carril, o reduzcan la velocidad si no es seguro cambiar de carril, al acercarse a un vehículo con luces intermitentes que se acercan a un camino o carretera.

