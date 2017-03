Por Hugo Laveen

La Comisión de Conducta Judicial del estado y un ex juez de paz del Condado de Maricopa han resuelto un caso de ética pendiente en su contra.

La comisión dijo que un panel de audiencia acordó que no se tomarían más medidas en relación con las acusaciones contra el ex Juez de Paz Clancy Jayne y que Jayne acordó no volver a buscar o ocupar cargos judiciales.

Un fiscal de conducta judicial había pedido que se castigara a Jayne por violar las reglas y estándares de ética judicial a través de conductas que presuntamente incluyeron el uso indebido de información de tribunales no públicos y la participación en recaudación de fondos inapropiada para eventos.

Jayne contestó gran parte de la queja del fiscal y dijo que debía ser desechada.

Dejó el cargo en enero tras perder una elección republicana en agosto pasado.

Jayne sirvió en la Cámara de Representantes de Arizona antes de convertirse en Juez de Paz en 2008.