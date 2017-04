Por Hugo Laveen

Flagstaff, AZ.— En el juicio del sospechoso de disparar en la Universidad del Norte de Arizona Steven Jones, el juez negó una moción de la defensa para declarar el juicio nulo el jueves por la mañana, y propuso lo que él llamó una “instrucción curativa” al jurado.

Jones, quien afirmó que disparó en defensa propia, es acusado de asesinato en primer grado. Si es condenado, se enfrenta a la vida en prisión.

El jurado recibió el caso el martes. Se suponía que el miércoles debía ser el primer día completo de deliberaciones, pero eso no sucedió.

En su lugar, el juez del Tribunal Superior de Coconino, Dan Slayton, envió a los miembros del jurado a casa y convocó una audiencia improvisada para tratar algo que el fiscal dijo que podría influir en la decisión del jurado.

El tema fue una declaración hecha por la fiscalía durante los argumentos finales que el juez considera que les dio a los miembros del jurado una falsa impresión sobre cuándo Jones comenzó a hacer reclamaciones de autodefensa.

Durante los argumentos de clausura el martes, el fiscal dijo que Jones no comenzó a decir que pensaba que el grupo de estudiantes fuera del partido iba a “matarlo” hasta que se sentara con un oficial para una entrevista.

La defensa había tomado emitida con el cronograma presentado por la fiscalía el martes, pero el juez dejó ir. El miércoles por la mañana, el juez le dijo al abogado que comprobó las transcripciones del tribunal y encontró que la declaración del fiscal al jurado era “evidentemente imprecisa”.

“Mi preocupación es que el jurado tenga la impresión de que nunca hizo declaraciones que pudieran legítimamente ser argumentadas como una justificación para las acciones que tomó esa noche”, dijo Slayton.

El juez dijo que los jurados no harían más deliberaciones hasta que el problema se resuelva.

La fiscalía y la defensa tuvieron que escribir cómo piensan que Slayton debería manejar este problema, pero el juez cree que esto puede arreglarse sin declarar un juicio nulo.

Aunque él negó el juicio nulo, Slayton era inflexible que el asunto necesitó ser tratado con el jurado. Con ese fin, propuso proporcionar al jurado una instrucción curativa.

Una instrucción curativa es una instrucción del juez dada a un jurado para corregir un error previo de instrucción o el malentendido de un jurado.

Slayton leyó su retórica propuesta en el expediente y entonces dio a los abogados para ambos lados una oportunidad de sugerir ediciones.

“Miembros del jurado, el tribunal ha determinado que una declaración hecha inadvertidamente por el Sr. Barker durante el argumento inicial de cierre de la acusación era inexacta.” No desde un principio sino hasta que tuvo una audiencia con la policía en una comisaría de policía, en el expediente, que él comenzó a hablar de que supuestamente las ahora víctimas estaban tratando de matarlo.

“Usted debe ser informado de que el Sr. Jones hizo las siguientes declaraciones mientras estaba sentado en Officer Parks ‘Y antes de su entrevista en la Estación de Policía de Flagstaff. Uno: “¿Por qué estaban tratando de hacerme daño?” Dos: «Pensé que iba a morir». Usted debe considerar estas declaraciones como evidencia. Como tal, eres libre de aceptar estas declaraciones en todo o en parte y darles tanto peso como creas que se merecen”.

Tanto la defensa como la fiscalía ofrecieron cambios en el idioma que querían ver, pero la instrucción final permaneció en gran medida la misma. “Esto es lo que voy a leer al jurado”, dijo Slayton después de escuchar a ambos lados.

“Miembros del jurado, el tribunal ha determinado que una declaración hecha inadvertidamente por el Sr. Barker durante el argumento inicial de cierre de la acusación era inexacta.” Ahora no fue hasta más tarde, por supuesto, cuando tuvo una audiencia con la policía en una comisaría de policía, en el expediente, que él comenzó decir “…Bueno, estas personas estaban tratando de matarme.” “Usted debe ser informado de que el Sr. Jones hizo las siguientes declaraciones mientras estaba sentado en Officer Parks ‘Y antes de su entrevista en la Estación de Policía de Flagstaff. Uno: “¿Por qué estaban tratando de hacerme daño?” Dos: «Pensé que iba a morir». Se le recuerda que las declaraciones de los abogados no son evidencia. Usted debe considerar estas declaraciones a la luz de todas las otras pruebas. Como tal, eres libre de aceptar [o rechazar] estas declaraciones en todo o en parte y de darles tanto peso como creas que merecen “.

El “o rechazar” fue agregado después de que uno de los abogados señaló que “aceptar o rechazar” reflejaba las instrucciones originales al jurado.

Slayton entonces hizo entrar al jurado y leyó la instrucción curativa revisada. Una vez que se terminó, Slayton ordenó a la corte en el recreo pendiente de las deliberaciones de los miembros del jurado.