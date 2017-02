Por Hugo Laveen

El debate sobre portación de armas en edificios públicos no es nuevo en Arizona, pero la legislatura de este año puede ser un poco más abierta al tema.

Hay preocupaciones, sin embargo, sobre una oficina en particular.

Los defensores de la legislación pro-armas dicen que tienen derecho a protegerse y dicen que esta legislación les permite hacer eso en edificios públicos con poca o ninguna seguridad.

Por cuarta vez en seis años, los legisladores republicanos están tratando de permitir armas en más edificios públicos.

La HB 1248 fue aprobada un panel del Senado esta semana. La propuesta permitiría que cualquier persona con un permiso para armas ocultas ingresara a un edificio público a menos que instalaran sistemas de seguridad, como la Cámara Estatal de Representantes, que ofrece un armario de armas.

El proyecto de ley, patrocinado por el senador John Kavanagh, exime a muchos edificios del gobierno.

Pero el Supervisor del Condado de Maricopa, Steve Gallardo, está preocupado por una oficina del condado en particular. “El Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa, que es una oficina que está a cargo de tener elecciones abiertas sin intimidación”, dijo.

La oficina del condado no permite armas de fuego, pero no ofrece ningún tipo de control de seguridad, el tipo de espacio público de la HB 1248 permitirá a 300.000 personas que llevan un permiso de armas ocultas entrar con ellas a edificios públicos.

“En virtud de este proyecto de ley, alguien puede entrar en un lugar de votación con un arma de fuego. Este no es el tipo de ley que necesitamos en el Estado de Arizona “, dijo Gallardo.

También hay preocupaciones sobre los costos. Una estimación de 2012 dice que costaría al condado de Maricopa más de $11 millones para instalar seguridad en cada edificio donde las armas están prohibidas.