Por Hugo Laveen

Norfolk, Virginia.— Los fiscales de Virginia dijeron el miércoles que habían retirado todos los cargos contra una madre acusada de grabar audio ilegalmente en el aula de su hija, una acción que según ella tenía el propósito de ayudarla a determinar si la niña estaba siendo intimidada.

Sarah Sims, de 47 años, de Norfolk, fue acusada este mes de un delito grave -interceptar comunicaciones electrónicas u orales- y un delito menor después de que la escuela primaria de su hija le dijera a la policía que había confiscado una grabadora de audio digital en el escritorio de la niña en septiembre.

Sims podría haber sido sentenciada a hasta cinco años en prisión si hubiera sido condenada por el delito grave.

Hubo suficiente evidencia para respaldar los cargos, que incluyeron un cargo de delito menor por contribuir a la delincuencia de un menor, dijo la vocera de la oficina del abogado de la Commonwealth, Amanda Howie.

“Sin embargo, después de revisar los hechos y las circunstancias específicas de este caso, la oficina está ejerciendo discreción procesal para no proseguir el enjuiciamiento de este caso”, dijo Howie.

La decisión de retirar los cargos se produce dos días después de que Sims explicara su versión de la historia en “CNN Tonight”.

“Me horroricé cuando escuché estos cargos”

El lunes, Sims le dijo a Don Lemon de CNN que envió a su hija, de cuarto grado, a la escuela con una grabadora de audio digital en su mochila en septiembre, esperando capturar el audio de la clase, porque la chica se había quejado de que la estaban intimidando.

Antes de que se enviara la grabadora, dijo Sims, contactó a los administradores de la Escuela Primaria Ocean View para hablar sobre las quejas de la niña.

Sims, quien es estudiante en la Universidad Estatal de Norfolk en Virginia, dijo que no recibió respuesta, por lo que decidió investigar por su cuenta.

“Soy estudiante de tiempo completo, así que no siempre tengo la oportunidad de estar en el lugar, y pensé que sería una buena forma de aprender sobre el medio ambiente”, dijo Sims, de 47 años, a Don Lemon de CNN, el lunes.

Las autoridades escolares encontraron y confiscaron el dispositivo, que había estado en el escritorio de su hija grabando el día escolar, a fines de septiembre.

El 1 de noviembre se emitió una orden de arresto y, luego de que ella se entregara, fue procesada ante el tribunal el 8 de noviembre. Puso una fianza y se fijó una fecha para el tribunal para enero.

“Me horroricé cuando escuché estos cargos”, dijo el abogado de Sims, Kristin Paulding, a CNN el lunes. “Me sorprendió ver que la escuela decidiría ir al departamento de policía y en última instancia acusar a esta madre en lugar de sentarla y tener una conversación simple sobre cuáles eran sus preocupaciones y cómo podría la escuela aliviar esas preocupaciones”.

Paulding dijo que el dispositivo de grabación “era una forma de asegurarse de que ese aula fuera un lugar seguro” para el niño. Debido a que fue confiscado, Paulding dijo que no sabe qué capturó la grabadora.

CNN contactó a la policía de Norfolk el lunes, pero las autoridades se negaron a comentar sobre el caso.

Después de que los cargos fueran retirados el miércoles, la vocera de las Escuelas Públicas de Norfolk, Khalilah LeGrand, dijo que el distrito “tenía la responsabilidad de investigar completamente el presunto incidente, y como tal, se solicitó una revisión legal de” la oficina del fiscal de la ciudad de Norfolk, que sirve de consejero legal.

Después de la revisión del incidente, el abogado remitió el asunto al Departamento de Policía de Norfolk para su investigación “, dijo LeGrand en una declaración escrita.” Esa investigación resultó en cargos criminales contra Sarah Sims.

“Como la ubicación de la ofensa era una de nuestras escuelas, NPS tenía el deber de cooperar plenamente con las autoridades. Esto incluía no comentar sobre un asunto legal pendiente, como es habitual en todos los distritos escolares”.

Virginia es un estado de consentimiento de un solo partido, lo que significa que es legal que alguien grabe a otros cuando la persona que graba está involucrada en la conversación o cuando una de las partes en la conversación ha dado su consentimiento previo.

Quejas de intimidación

No era la primera vez que su hija había sido intimidada en la escuela, dijo Sims el lunes.

En tercer grado, a su hija “la habían pateado en el estómago y la habían golpeado con una cuerda para saltar en el patio de recreo”, dijo Sims, agregando que la escuela no le notificó entonces.

“Se puso muy ansiosa por asistir”, dijo Sims. “La saqué de la escuela porque se negaba a ir. Se sentía como si no estuviera protegida”.

Sims dijo que su hija trató de mantenerse positiva cuando se enfrentó a la intimidación nuevamente este año escolar. “No quería ponerme del lado de mi hijo. Quería ser justa”, dijo Sims.

Cuando su hija se quejó, Sims trató de alentarla al principio. “Sentí que de alguna manera la decepcioné un poco porque no le creía”, dijo Sims. La hija de Sims todavía asiste a la escuela, pero ahora es una clase diferente.

LeGrand, la portavoz del distrito escolar, dijo que NPS toma “cualquier acusación de intimidación, ya sea por parte de un estudiante o miembro del personal, muy en serio”.

“En cada caso, se lleva a cabo una investigación exhaustiva. Además, los administradores de la escuela y el distrito siempre trabajan estrechamente con los padres y los estudiantes para abordar rápidamente las inquietudes y ofrecer adaptaciones cuando sea necesario”, dijo. “Es la práctica de NPS manejar internamente las quejas de los padres”.