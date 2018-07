Por Hugo Lvaeen

Los cargos contra la actriz de cine adulto Stormy Daniels por presuntamente tocar a tres detectives encubiertos mientras actuaba en un club de striptease de Ohio fueron desechados el jueves, dijo su abogado.

Daniels, quien ganó notoriedad luego de demandar al presidente Donald Trump luego de un presunto romance, había enfrentado tres cargos de delito menor por tocar ilegalmente a un cliente, según muestran los registros judiciales.

Ella publicó una fianza de $6,054 y fue liberada el jueves por la mañana, y debía ser procesado el viernes por la mañana, según los registros.

Se esperaba que Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Clifford, se declarara no culpable de los tres cargos menores, su abogado, Michael Avenatti, tuiteó.

El arresto de Daniels y otros dos fue parte de una “investigación a largo plazo sobre las denuncias de trata de personas, prostitución y otras violaciones relacionadas con el vicio”, dijo la policía de Columbus en un comunicado.

Los documentos la acusan de acariciar a los clientes

Según una ley de Ohio aprobada en 2007, se prohíbe a un empleado que aparece regularmente desnudo o semidesnudo tocar a los clientes en las instalaciones de una empresa de orientación sexual, a menos que sea un miembro de la familia.

En una declaración jurada de causa probable obtenida por la afiliada de CNN WSYX, los detectives que estaban en el Sirens Gentlemen’s Club dijeron que observaron que Daniels se quitó la parte superior y forzó las caras de los clientes en su pecho.

“Los oficiales también observaron a la Sra. Clifford acariciando los senos de las clientas”, muestran los registros de la Corte Municipal del Condado de Franklin.

Cuando los oficiales fueron testigos de esas actividades, tres detectives se acercaron al escenario. Daniels supuestamente se dirigió hacia dos detectives, se inclinó y agarró sus caras. Ella empujó cada una de sus caras entre sus pechos, según documentos judiciales.

Ella acarició las nalgas y los senos de un tercer oficial, según los documentos, y luego forzó la cabeza del oficial entre sus pechos y golpeó la cara del oficial con sus pechos.

Daniels, Miranda Panda de Marion, Ohio, y Brittany Walters de Pickerington, Ohio, fueron acusadas en la operación encubierta.

El Sirens Gentlemen’s Club había publicado en su sitio web que Daniels estaba programado para presentarse allí el miércoles y el jueves. Una persona que contestó el teléfono en el club se negó a comentar.

“Apesta a desesperación”, dice Avenatti

Avenatti criticó la acusación como “falsa”. “¡Fue arrestada por supuestamente permitir que un cliente la tocara en el escenario de una manera no sexual! ¿Me estás tomando el pelo?” Avenatti tuiteó. “¿Están dedicando recursos policiales a operaciones punzantes para esto? Tiene que haber prioridades más altas”.

Avenatti dijo que Daniels fue arrestada mientras “realizaba el mismo acto que ha realizado en todo el país en casi cien clubes de striptease”.

“Esta fue una configuración y motivado políticamente. Apesta a desesperación”, dijo su tweet. “Lucharemos contra todos los cargos falsos”.

La policía de Columbus dijo que han realizado numerosas detenciones basadas en esta ley desde el otoño pasado cuando las autoridades “se enteraron” de la actividad ilegal en los clubes de entretenimiento para adultos en la ciudad.

Avenatti tuiteó que su cliente no actuaría en el club la noche del jueves.

Daniels fue noticia en todo el mundo por las revelaciones de un supuesto romance con Trump en 2006, y por los $ 130,000 que dijo haber recibido de su abogado en 2016 a cambio de su silencio. La Casa Blanca ha dicho que Trump niega haber tenido una aventura amorosa.

Ella está demandando a Trump y a su ex abogado personal, Michael Cohen, para que sean liberados de un acuerdo de confidencialidad que ella dice que firmó días antes de las elecciones presidenciales de 2016 para evitar que discuta públicamente el presunto romance.

Avenatti alega que el pago fue una violación de la ley de financiación de campaña y fue diseñado para suprimir el habla. Trump ha dicho que personalmente le reembolsó a Cohen por ese pago.