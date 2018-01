Por Hugo Laveen

Dollar General Corporation ha anunciado un retiro voluntario de sus paquetes de 12 onzas de galletas de avena glaseadas Clover Valley, debido a preocupaciones sobre leche y nueces de árbol que no están declaradas en el paquete.

Los consumidores con alergia a la leche y nueces o sensibilidad a estos productos, no deben consumir estas galletas debido a un posible riesgo para la salud o una reacción alérgica grave.

Los alérgenos de la leche y las nueces presentes en las galletas de coco y macarrón Clover Valley, no se describen en los envases de galletas de avena glaseadas Clover Valley, por lo que pueden representar un riesgo para la salud de los consumidores, si se consumen.

Los paquetes tienen el lote # L46217 30 y una fecha de caducidad del 18 de agosto de 2018.

No se han reportado enfermedades o reacciones en este momento.

¿Que pasó?

Dollar General inicialmente se enteró de un problema potencial basado en la información recibida de un empleado de la tienda.

La empresa se comunicó rápidamente con el fabricante del producto, quien confirmó un error de etiquetado de la planta de producción en el que los Macarons de coco Clover Valley se colocaron inadvertidamente en los envases de galletas de avena glaseadas Clover Valley.