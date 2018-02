Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Las tiendas principales del valle están retrocediendo después de un anuncio de la FDA de que un suplemento herbal llamado kratom contiene opioides. La agencia federal ha vinculado 44 muertes al uso de kratom.

Tim Martin de Herb N Legend estima que el 85 por ciento de los clientes que compran el suplemento en su tienda están buscando una alternativa a los analgésicos. Otros, dice, están usando el suplemento para eliminar una adicción a los opiáceos.

“Nunca me cansaré de que venga una madre y me dé un gran abrazo de lágrimas, dándome las gracias por salvar la vida de sus hijos”, dice Martin.

Otro cliente dijo que hizo el cambio a kratom porque estaba gastando hasta $2,000 al mes en medicamentos para el dolor. Siente que el suplemento es una opción más saludable y económica para el control del dolor.

Los expertos médicos dicen que la hierba es mortal. El Dr. Frank LoVecchio con The Banner Poison y Drug Information Center dice que el suplemento no curará la adicción, pero podría crear una.

“Disminución de las respiraciones, somnolencia, letargo, tal vez algunas náuseas”, dice LoVecchio. “Y si lo tomas por un par de días o semanas, desarrollarás tolerancia y necesitarás más y más de manera similar a lo que vemos en los opiáceos”.