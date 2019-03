La policía sacó a los pequeños después que un niño enfermo no fue llevado al hospital

Por Hugo Laveen

Chandler, AZ.- La policía de Chandler tuvo que forzar la entrada a una casa para controlar a un niño que sufría una fiebre potencialmente mortal.

La policía dijo que el incidente comenzó el 25 de febrero, cuando los padres Sarah Beck y Brooks Bryce llevaron a su hijo de 2 años al Southwest College of Naturopathic Medicine, porque el niño tenía fiebre.

En la clínica, el médico le informó a la madre del niño que el niño tenía mucha fiebre y le recomendó que lo llevara a la sala de emergencias “lo antes posible”, según el informe de la policía.

Pero la policía dijo que Beck no llevó al niño al hospital y, en cambio, lo llevó a su casa.

Según los informes, la policía dijo que Beck llamó a un médico de la clínica donde los habían visto e informó que el niño “ya no tenía fiebre y no iba al hospital”. El informe continuó diciendo que Beck también le dijo al médico que no había llevado al niño al hospital porque “le preocupaba que pudiera tener problemas con el DCS (Departamento de Seguridad Infantil)”.

Varias horas después, cuando el médico de la clínica se enteró de que nunca se había llevado al niño al hospital, se comunicó con DCS.

Los oficiales de Chandler fueron a la casa de la familia para verificar el bienestar del niño, pero nadie abrió la puerta, a pesar de que la policía podía escuchar a “alguien tosiendo dentro de una de las habitaciones”, según el informe policial.

Después de varios intentos fallidos de conseguir que alguien abriera la puerta, la policía llamó al padre del niño.

La policía dijo que Brooks Bryce contestó el teléfono, pero le dijo a la policía que la fiebre de su hijo se había pasado y que “estaba bien”. Según el informe de la policía, Bryce fue “discutidor y se negó a salir de la residencia para hablar con los agentes o los investigadores del DCS”.

Cuando los que estaban dentro de la casa continuaron negándose a abrir la puerta, la policía dijo que “se tomó la decisión de forzar la entrada de la casa para que DCS tomara la custodia del niño”.

Según el informe policial, tomaron la decisión de ir al interior de la casa porque: “había un peligro presente [para el niño] que requería atención médica inmediata”

“Brooks y Sarah se negaron a salir y se negaron a permitir que DCS verifique el bienestar de [el niño]”.

“Hubo una orden judicial firmada por el juez que le otorgó a DCS la custodia temporal de [el niño] para obtener tratamiento médico”.

Entonces, la policía obligó a abrir la puerta. De acuerdo con la declaración de la policía: “La puerta de entrada fue violada y se llamó a los miembros de la familia fuera de la residencia”.

Dentro de la residencia, se localizaron dos niños adicionales (de cuatro y seis años), y la policía dice que también estaban sufriendo “síntomas similares que incluyen vómitos”. DCS también tomó custodia temporal de los dos niños adicionales.

Dos de los niños fueron trasladados al hospital en ambulancia, mientras que el tercero fue transportado por DCS. El niño de dos años fue admitido más tarde en el hospital, según la policía.

Dentro de la casa, la policía dijo que las condiciones eran tan desordenadas en las habitaciones de los niños que era “difícil caminar en ellas”. Un oficial escribió en el informe de la policía: “Había desorden en todas partes. La casa estaba llena de artículos por todos lados”.

El oficial también dijo que había manchas en las habitaciones de los niños y que los niños le habían dicho a la policía que habían vomitado varias veces en sus camas.

La policía también dijo que dentro de la habitación de los padres, “una escopeta estaba tendida junto a la cama, contra la pared, y no estaba cerrada ni asegurada”.

No se presentaron cargos en el momento. Pero la policía dijo que los detectives harán un seguimiento para determinar si hay cargos criminales para perseguir por parte de los padres.