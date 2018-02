Por Hugo Laveen

Kingman, AZ. Ya no se busca la pena de muerte para un hombre acusado de matar a una niña de 8 años en Bullhead City, dijeron el jueves los fiscales del estado.

En una moción presentada en el Tribunal Superior del condado de Mohave, los fiscales retiraron la notificación del estado para solicitar la pena de muerte para Justin James Rector, pero dijeron que todavía tienen la intención de buscar una condena por asesinato en primer grado toda vez que se lleve a cabo su juicio.

Rector, de Bullhead City, está acusado de asesinato en primer grado, secuestro, abuso infantil y abandono de un cadáver en la muerte de Isabella Grogan-Cannella en septiembre de 2014.

Las autoridades dicen que estranguló a la niña. Su cuerpo parcialmente vestido fue encontrado en una tumba poco profunda cerca de su casa de Bullhead City.

Un detective de la policía testificó en una audiencia en la corte de 2016 para Rector que también había evidencia de que la niña había sido asaltada sexualmente.

Los fiscales dijeron el año pasado que el caso se ha estancado debido a que la defensa no proporcionó los registros de salud mental de Rector y sus entrevistas completas con testigos.

El ex abogado defensor principal de Rector también se retiró del caso en julio de 2017 luego de conocer un conflicto de intereses ético.

Los fiscales, que presentaron su intención de solicitar la pena de muerte contra Rector en noviembre de 2014, dijeron que había muchas razones para su decisión de retirarla.

“La fecha anticipada de juicio más temprana en este caso será 10 años después de los hechos”, escribió el fiscal del condado Matthew Smith, añadiendo que “no hubo una resolución rápida realista” para las familias de la víctima o la comunidad.

Smith dijo que incluso si el estado tenía éxito en la fase de la pena de muerte, “no existe una probabilidad razonable de que la pena de muerte se imponga realmente en un plazo realista y eficiente, dado el estado actual de las personas sentenciadas a muerte”.