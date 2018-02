Nacional

San José, CA.— La ciudad más grande de Silicon Valley se convirtió en la más reciente en ingresar al debate sobre figuras históricas polémicas después de que el alcalde ítalo-estadounidense de San José y miembros del concejo votaron para retirar del ayuntamiento una estatua de Cristóbal Colón.

La votación del martes por la noche se realizó después de un prolongado debate en el que varias personas argumentaron sobre el legado del descubridor, de acuerdo a un reporte de KPIX 5. Miembros del concejo sugirieron alternativas para colocar el monumento, pero no llegaron a un acuerdo, dejando a la comunidad ítalo-estadounidense con seis semanas para encontrarle un nuevo hogar a la estatua. De no hacerlo, será almacenada.

Las comunidades de todo el país están echando una nueva mirada a figuras históricas y controversiales como Colón, que es un motivo de orgullo para muchos ítalo-estadounidenses pero otros lo perciben como un símbolo de opresión. A Colón, un explorador italiano, se le atribuye el descubrimiento del continente americano.

En enero, San Francisco se unió a una creciente lista de ciudades que han reemplazado el Día de Colón con el Día de los Pueblos Indígenas en honor a los pueblos nativos de Norteamérica que fueron diezmados con la llegada de los inmigrantes europeos.

La estatua de mármol que se encuentra en San José, hecha a mano en Italia, fue un regalo a la ciudad de parte de grupos ítalo-estadounidenses durante la década de 1950 y desde entonces ha ocupado un lugar importante en el ayuntamiento.

El alcalde Sam Liccardo fue uno de los que estuvo a favor del retiro de la estatua.

“Miren, soy ítalo-estadounidense. Creo que mi abuelo fue miembro del grupo que hizo la donación”, declaró. “Pero creo que nuestro entendimiento de la historia evoluciona conforme aprendemos más”.

Tony Zerbo, miembro de la Fundación de la Herencia Ítalo-Estadounidense, dijo que el retiro del monumento es un revés para su comunidad, que también ha sido discriminada.

“Colón es reconocido en todo el mundo, no solo en Italia”, comentó. “Los ítalo-estadounidenses en San Francisco y en toda el Área de la Bahía están muy orgullosos de eso”.