De ser correcta la teoría, se trata del sospechoso que murió afuera de un Circle K en Glendale, cuando trataba de cometer un robo contra dos hombres y una mujer.

Por Hugo Laveen

Por primera vez, la policía de Phoenix está comentando públicamente acerca de un hombre al que consideraban sospechoso potencial en el caso de disparos en serie. Esto ocurre a casi un aniversario del comienzo de los crímenes.

“Hay varias denuncias que apuntaban a Frank Taylor como el sospechoso de los homicidios en serie”, dijo el sargento Jonathan Howard.

Si ese nombre suena familiar, podría ser porque Frank Taylor estuvo involucrado en un intento de robo a mano armada en agosto pasado que ocupó los titulares en los medios. La policía de Glendale dice que apuntó con un arma a una mujer y a sus dos amigos fuera de un Circle K y exigió su pistola, que estaba guardada. La mujer, temiendo por su vida, le disparó a Taylor.

“Fue asesinado en un intento de robo a mano armada un par de semanas después de nuestro último incidente, así que había gente que nos señalaba a Frank Taylor”, dijo el sargento Howard.

Taylor tenía 27 años de edad. Él tenía un pasado criminal. También tuvo acceso a una pistola y enumeró varias direcciones en el área de Maryvale, donde cinco de las siete víctimas de disparos en serie fueron asesinadas.

Denuncias también señalaron su semejanza con el boceto y el hecho de que después de la muerte de Taylor, los tiroteos se detuvieron.

“Nuestros detectives investigaron eso, pero no pudieron reunir suficiente evidencia para vincularlo con este crimen”, dijo el sargento Howard.

Esas denuncias, como muchas otras se desvanecieron, los investigadores continúan trabajando en el caso y el aniversario es algo que traerá la memoria de los crímenes, por algunas razones.

“Va a haber un montón de familias de luto por la pérdida de un ser querido de nuevo aquí en los próximos meses”, dijo el sargento Howard.

El 17 de marzo marca el año desde el primer incidente en lo que se convertiría en el caso del tirador en serie.

Durante un período de cuatro meses, siete personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en nueve tiroteos, cuando el pistolero abrió fuego aparentemente al azar.

“Fue evidencia forense, que significa evidencia física, la que enlazó a todos estos casos como de una misma autoría”, dijo el sargento Howard.

Los investigadores han recibido más de 3.000 ‘pitazos’ en el caso, pero mientras más tiempo pasa, el interés público se desvanece, y menos comentarios se han hecho ya.

El último tiroteo fue el 11 de julio. Un hombre y un niño fueron atacados mientras se sentaban en su carro. No fueron heridos.

“Solía recibir llamadas todos los días. Ahora, recibo llamadas cada mes”, dijo el sargento Howard.

La fuerza policiaca destacada para ayudar a resolver el caso todavía está intacta, y los detectives trabajan cada extremidad e investigan el plomo que pueden conseguir sus manos encendido.

Hay varias teorías sobre quién puede ser responsable, pero el sargento Howard dijo hoy que piensan que lo más probable es que es un mismo hombre estuvo jalando del gatillo, aunque dijo que podría haber otra persona que tenga “gran conocimiento” al respecto.

En cuanto a por qué los tiroteos se detuvieron, bueno, hay tantas teorías alrededor de eso también.

“¿Ha muerto ?, ¿está encarcelado? ¿Ha elegido detener sus crímenes?” —preguntó el sargento Howard. “No lo sabemos y no sabemos si tiene un desencadenante adicional”.

Es por eso que la policía está nuevamente apelando al público pidiendo ayuda a cualquiera que tenga información para que llame a Testigo Silencioso al 480-TESTIGO (837-8446).

Todavía hay una recompensa de $75,000 por información que conduce a un arresto. Ellos creen que si van a resolver este caso será debido a una punta que lo rompe de par en par. Por supuesto, esperan que suceda más pronto que tarde, ya que las familias de las víctimas están cada vez más cansadas.

El miércoles, el sargento Howard tenía un mensaje específico sólo para esas familias.

“Quiero que sepan que todavía nos preocupamos por ellos, seguimos trabajando tan duro como sea posible para tratar de resolver este caso y traerles algo de justicia”, dijo el sargento Howard.