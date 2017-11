Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.— Un informe de la policía de Tucson recientemente publicado da una idea detallada del contacto que un oficial de Tucson tuvo con Charlie Malzahn unas horas después de que fuera declarado sospechoso de haber matado a la maestra de kínder de Glendale, Cathryn Gorospe.

El viernes, 6 de octubre, alrededor de las 10 de la noche, Gorospe rescató a Malzahn de la Cárcel del Condado de Coconino en Flagstaff. Los investigadores creen que, en unas pocas horas, Malzahn mató a Gorospe, se deshizo de su cuerpo y comenzó una ola de crímenes de drogas en todo el estado.

El informe, publicado por la policía de Tucsón el martes, indica que Malzahn estaba en el Tucson Mall en el sur de Arizona antes de la una de la tarde del sábado. Malzahn utilizó con éxito las tarjetas de crédito de Gorospe para comprar ropa, sombreros, zapatos y gafas de sol.

Pero cuando los comerciantes comenzaron a pedir identificación, el informe dice que Malzahn se puso nervioso y abandonó las tiendas. Llamaron a la policía de Tucson. Malzahn dio a la policía un nombre falso, fecha de nacimiento y número de seguro social. El informe indica que la policía creía que estaba ebrio.

Vieron arañazos y sangre en el brazo de Malzahn y sangre en su camiseta y pulgar blancos. Malzahn le dijo a la policía que tenía permiso para usar las tarjetas de crédito de su novia.

Los oficiales intentaron llegar a Gorospe, pero no hicieron contacto. Ella aún no había sido reportada como desaparecida.

La policía le dijo a Malzahn que tenían suficiente para arrestarlo por informar falsamente, pero lo iban a dejar ir.

Al día siguiente, domingo 8 de octubre, Malzahn se dirigió a Tempe. Allí se sospecha que atacó a un estudiante de ASU en su dormitorio y aterrorizó a un segundo estudiante universitario mientras la secuestraba amenazándola con golpearle la cara si no dejaba las llaves de su auto.

Unas horas más tarde, la policía de Phoenix arrestó a Malzahn el lunes por la mañana. Una vez más estaba conduciendo el automóvil de Gorospe.