Anuncia protestas, manifestaciones y desobediencia civil en Mesa, hasta que se tomen medidas contra los oficiales implicados en la presunta golpiza a Jason M. Barton.

Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.— El activista de derechos civiles local, reverendo Jarrett Maupin, anunció una conferencia de prensa el miércoles para arrojar luz sobre lo que él llama un caso de brutalidad policial y compartir sus planes para una protesta que “paralizará las calles de Mesa, uno de los mayores suburbios de Phoenix”.

La protesta está programada para las siete de la tarde del jueves en la sede del Departamento de Policía de Mesa.

El evento es para protestar por el caso de Jason Michael Barton quién “fue agredido por oficiales” el lunes 19 de junio.

“Durante el suceso nocturno, según la policía, Barton cruzó ilegalmente una calle, los oficiales pueden ser vistos repetidamente golpeando y golpeando a Barton después de arrojarlo al suelo”, según un comunicado de prensa de Maupin. “Barton estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza para los oficiales, él mismo o el público”.

Todo el incidente fue capturado en video por Jonathan Jiménez, a quien Maupin describió como un buen samaritano.

Jimenez fue capaz de capturar el video del incidente, describiéndolo como “una reminiscencia de [la golpiza] de Rodney King en Los Ángeles (en 1992]”.

“Me gustaría agradecer a Dios que mi hijo, Jason, esté vivo”, dijo Tina Barton. “Mi hijo ha sufrido la brutalidad policial desde los 14 años … ¿Cuándo va a parar la violencia?”

“Esta no es la primera vez, no es la segunda vez, ni la tercera vez, ni la cuarta vez, no es la quinta vez – podemos contar en los 20 que he estado esposado sólo por la más tediosa de las cosas “, dijo Barton. “Ser estereotipado, ser brutalizado de esa manera. Con los años, es una manera de hacer que una persona pase de ser una de las personas más felices de este planeta a tratar de crear realmente un nuevo asesino.

“Necesitamos detener esto”, continuó Barton. “Estamos destruyendo a las familias, estamos destruyendo las relaciones, estamos destruyendo los trabajos de las personas para que el Departamento de Policía pueda alimentar a sus hijos y quitar los platos de nuestros hijos”.

“Mi papá está muerto de las mismas cosas”, dijo, explicando que ella mismo tiene dos hijos. “Hago cosas buenas, me mantengo fuera de problemas porque tengo que ser un ejemplo para mi hijo”.

Barton describió lo que ocurrió la noche del 19 de junio, diciendo que él cree, por su experiencia, que los oficiales tenían una cierta actitud y estaban en “posición de ataque”. “Puedo decir cuando hay ojos que están listos para atacar, el ataque está seguro”, dijo. Ya está predeterminado.

Barton dijo que está seguro de que no estaba caminando contra la luz e insiste en que no estaba haciendo nada malo.

“El castigo por jaywalking no es un Jim Crow pateando en la calle”, dijo Maupin. “No hay explicación para el comportamiento [de los oficiales] … No hay nada que los confunda aquí, de que el teléfono celular era un arma o un cuchillo”.

“Este es un caso de brutalidad policial”, dijo Maupin en un comunicado de prensa antes de la conferencia de prensa. “Los oficiales que utiliozan fuerzas excesivas para esta supuesta ofensiva de jaywalking son chocantes y repugnantes”.

“Vamos a protestar para exigir que estos oficiales sean despedidos inmediatamente”, continuó Maupin. “Sus acciones vuelan frente a la formación del departamento y, sin lugar a dudas, violan las políticas y procedimientos para interactuar con ciudadanos respetuosos de la ley y pacíficos.

“No habrá paz en Mesa hasta que haya justicia”, continuó. “Hasta que no se reconozca, se rindan cuentas y se tomen medidas inmediatas para enfrentar el racismo institucional y sistémico factual dentro de las filas del departamento de policía de Mesa [Sic] esta ciudad será insegura e inestable “.

Maupin utilizó la conferencia de prensa del miércoles para exponer su plan y metas para el “mitin no violento que incluirá actos de desobediencia civil”.

“Nos estamos embarcando en lo que pienso es un plan ambicioso para causar bloqueo y cerrar las principales arterias de la ciudad”, dijo, flanqueado por Tina, la madre de Barton. “Debido a que ellos decidieron vencer a Jason por caminar en jay, estamos trayendo a cientos de negros a jaywalk en la ciudad de Mesa … Tenemos la intención de empujar los límites en Mesa mañana por la noche”.

El Departamento de Policía de Mesa no ha comentado el incidente ni la protesta planeada por Maupin.