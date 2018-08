Por Hugo Laveen

Peoria, AZ.¬ Familia, amigos, policías y miembros del público se reunieron en Peoria el jueves para rendir homenaje a un policía de Arizona que murió durante una pelea en la I-10.

Los policías del Departamento de Seguridad Pública unieron armas con miembros de la familia de Tyler Edenhofer y los escoltaron dentro de un santuario en Christ’s Church of the Valley para una visita pública. No se permitieron cámaras dentro.

La esposa de 24 años dijo que se conmovió con todo el apoyo de la comunidad. “Simplemente me hace sentir más orgulloso”. Él era un héroe. Todos en la comunidad de Arizona ya han hecho tanto por Tyler y mi familia y lo agradezco muchísimo”, dijo.

Edenhofer fue asesinado la semana pasada cuando un sospechoso se apoderó del arma de otro soldado durante una pelea en la autopista I-10.

Después de la visita del jueves por la noche, una larga fila de oficiales escoltó un coche fúnebre llevando el cuerpo de Edenhofer a una funeraria por la noche mientras los rayos caían en cascada a través de los cielos en West Valley.

El funeral del Trooper Edenhofer fue el viernes a las 10 de la mañana en el C.C.V.