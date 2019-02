Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- Oficiales del Departamento de Policía de Phoenix buscaban la mañana del martes a un sospechoso que robó una camioneta Van, pero solo para estrellarla contra un cerco de tubular y dejarla atrapada, un poco adelante.

La policía no tenía una descripción del sospechoso, pero lo buscaban por el callejón ubicado entre McDowell Road y calle Brill a un costado del Gran Canal.

El incidente tuvo lugar poco después de las 9 de la mañana, cuando el dueño del vehículo, quien no quiso dar su nombre, encendió el motor de la Van y la dejó calentado mientras entraba a su hogar a recoger un objeto que había olvidado. Para su sorpresa, cuando regresó, un par de minutos después, la camioneta enfilaba por la calle Brill y al llegar a la 30 Street viró rumbo al norte.

La policía fue informada del robo del auto, pero solo un poco después fue encontrado un poco más adelante, atorado en un cerco de tubular, casi en el bordo del Gran Canal.

Los oficiales iniciaron la búsqueda del responsable, del cual no tenían una descripción adecuada, pero no hubo resultados.

El dueño del vehículo dijo que el golpe había roto el radiador y había dañado al motor, y que para mala suerte, sólo tenía la póliza de seguro requerida por la ley.

La policía pidió la ayuda de la comunidad, si alguien vio o reconoce al sospechoso del robo puede llamar a la policía de Phoenix o llamar a Silent Witness al 480-WITNESS (948-6377) o al 1-800-343-TIPS (8477). Los hispanohablantes pueden llamar al 480-TESTIGO (837-8446).