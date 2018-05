Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ.¬ Un robo a un banco terminó con un tiroteo mortal que involucró a un oficial el sábado por la mañana.

La policía dijo que un hombre armado con una pistola robo el Comerica Bank cerca de las calles McDowell y Scottsdale justo después de las 9 de la mañana y se escapó con una cantidad no revelada de dinero.

Los oficiales localizaron a un hombre que coincidía con la descripción de ese sospechoso fuera de un gimnasio de LA., cercano.

La confrontación entre la policía y el hombre se intensificó a disparos. El hombre, que no ha sido identificado, murió en la escena.

Los investigadores creen que el hombre es el sospechoso que robó el banco, pero no lo han confirmado.

Ningún oficial resultó herido.

El oficial (es) que disparó al hombre será puesto en licencia administrativa pagada pendiente del resultado de la investigación. Es un procedimiento estándar cada vez que un oficial mata a alguien.

Este es el tiroteo número 32 de oficiales involucrados en el área metropolitana de Phoenix este año.